أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية من طراز (بلاك هوك) أثناء تنفيذ تدريب عسكري، مؤكدةً مباشرة الجهات المختصة إجراءات الاستجابة والتعامل مع الحادث.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، أن الفرق المعنية اتخذت التدابير اللازمة فور وقوع الحادث، دون أن تكشف عن موقعه أو أسبابه، كما لم تعلن تفاصيل بشأن مصير أفراد الطاقم.

ونقل البيان عن مصدر عسكري تأكيده أن أي مستجدات تتعلق بالحادث سيتم الإعلان عنها وفق الإجراءات المعتمدة.

وتُعد مروحيات (بلاك هوك) من أبرز الطائرات العسكرية متعددة المهام، إذ تُستخدم في نقل القوات والعمليات العسكرية والإسناد اللوجستي وعمليات الإخلاء الطبي في عدد من جيوش العالم.