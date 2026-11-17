قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بانقضاء الدعوى التي أقامها محامي الفنانة زينة، وطالب فيها بسجن الفنان المصري أحمد عز لامتناعه عن سداد مستحقات أجر خادم عن فترة سابقة، وذلك بعد سداده 180 ألف جنيه تمثل قيمة المبلغ كاملاً والتصالح بين الطرفين.

تصالح ونهاية النزاع

وانتهى النزاع القضائي بين الفنانين بالتصالح، عقب سداد عز كامل المبلغ المطالب به في دعوى متجمد أجر خادم، والبالغ 180 ألف جنيه، عن فترة امتدت إلى 10 أشهر.

وسدد عز في وقت سابق 80 ألف جنيه من إجمالي المبلغ، مع منحه فرصة لتسوية المستحقات المتبقية، والبالغة نحو 100 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما سدده إلى 180 ألف جنيه.

نزاع سابق

ولا يُعد هذا النزاع الأول بين الفنانين، إذ سبق أن انتهت دعوى حبس أخرى أقامتها زينة ضد عز بالتصالح، بعد سداده 570 ألف جنيه، قيمة متجمد أجر خادم عن ثلاث سنوات سابقة.

وتحدثت زينة آنذاك خلال استضافتها في بودكاست «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس، عن أسباب تراجعها عن استكمال إجراءات تنفيذ حكم سابق بحبس أحمد عز لمدة ثلاث سنوات.

وقالت: «قررت عدم مواصلة الإجراءات القانونية خلال مرحلة الاستئناف، بعدما نصحتني والدتي بالتراجع»، محذرة من الآثار النفسية التي قد يتركها سجن والد أبنائها على الأطفال، وانعكاس ذلك على علاقتهم بها مستقبلاً.

وأوضحت أن تحركاتها القانونية لم تكن تهدف إلى إدخال عز السجن، وإنما للدفاع عن نفسها والرد على اتهامات قالت إنها تعرضت لها، من بينها التزوير والسرقة.