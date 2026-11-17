حصلت الفنانة الأمريكية دوللي بارتون على 3 ترشيحات لجوائز «غرامي» لعام 2027، بعد نحو ثلاثة أشهر من وفاتها.

3 ترشيحات

وأعلنت أكاديمية التسجيلات قائمة المرشحين للدورة الـ69 من الجوائز، التي تضمنت اسم بارتون في فئتين، إذ تنافس على جائزة أفضل أداء ثنائي أو جماعي في موسيقى الكانتري عن أغنيتين؛ الأولى «Butterfly» بالتعاون مع فرقة زاك براون باند، والثانية إصدار جديد من أغنيتها «Light of a Clear Blue Morning»، بمشاركة مايلي سايرس وليني ويلسون وكوين لطيفة وريبا ماكنتاير.

وشملت الترشيحات أيضاً النسخة الصوتية من مذكرات دوللي بارتون، التي تحمل عنوان «Star of the Show: My Life on Stage»، وذلك ضمن فئة أفضل كتاب صوتي أو سرد قصصي.

نشر السعادة

وعبرت الفنانة مايلي سايرس، عبر حسابها على «إنستغرام»، عن سعادتها بالترشح إلى جانب بارتون، مؤكدة أن الراحلة لم تكن تقدم الموسيقى بحثاً عن الشهرة أو الجوائز، وإنما رغبة في نشر السعادة بين الناس من خلال أغنياتها.

وقالت سايرس: «أفتقد اتصالات بارتون في المناسبات المهمة، لكني أشعر باستمرار بوجودها إلى جواري».

58 ترشيحاً

رفعت الترشيحات الثلاثة رصيد دوللي بارتون إلى 58 ترشيحاً لجوائز «غرامي» على مدار مسيرتها الموسيقية، حصدت منها 10 جوائز.

وكان الإصدار الجديد من أغنية «Light of a Clear Blue Morning» قد طُرح بمشاركة مجموعة من النجمات، وخصصت عائداته لدعم أبحاث سرطان الأطفال في مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال التابع لجامعة فاندربيلت.

ولم تكن بارتون الوحيدة التي ورد اسمها في قائمة المرشحين بعد الوفاة، إذ تضمنت الترشيحات الممثل تيم كاري عن كتابه الصوتي، والمغني دي أنجيلو عن مشاركته في أغنية «This Woman» مع باستا رايمز وجي ديلا.