كشفت رنا ابنة النقيب السابق لنقابة الموسيقيين المصريين الموسيقار حسن أبو السعود، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مشيرة إلى أن خلافاً وقع بينه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب أدى لتعرضه لهبوط في الدورة الدموية ومفارقته الحياة بعد نقله للمستشفى.

تفاصيل الخلاف

وقالت أبو السعود، خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس»: «خلاف والدي مع شيرين عبدالوهاب قبل وفاته كان بسبب أنها كانت تريد ترك المنتج نصر محروس ولم تكن ترغب في دفع الشرط الجزائي، وتخاصموا كثيراً بسبب الأمور التي لم تكن ترضى بدفعها في النقابة، ووالدي تأثر بشدة وأصيب بهبوط في الدورة الدموية».

موقف مؤثر

وأشارت إلى أن موقفاً مؤثراً جمعها بشيرين يوم غسل جثمان والدها بالمستشفى؛ وقالت: «فوجئت بها تحتضن قدمي والدي وتبكي بحرقة، مرددة: سامحني يا حسن.. سامحني يا حسن، مؤكدة بأنها احتضنتها في تلك اللحظة وواستها رغم صعوبة الموقف».