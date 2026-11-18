أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إبرام اتفاق تجاري ضخم مع الفلبين، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن بنود الاتفاق أو القطاعات التي يشملها.

وأكد ترمب خلال زيارته للعاصمة الفلبينية مانيلا اليوم (الأربعاء)، إن الاتفاق هو أكبر صفقة تجارية أبرمناها حتى الآن، مضيفًا أنه عادل للبلدين، وأن المفاوضات بشأنه انتهت بسرعة وعلى نحو لم يكن متوقعًا، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وفي حين لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن سفير الفلبين لدى الولايات المتحدة، «خوسيه مانويل روموالديز»، قال إن واشنطن عرضت على بلاده تنويع مصادر إمداداتها الغذائية واحتياجاتها من الطاقة.

وتأتي تصريحات ترمب بعد إعلانه أمس أن تايلاند ستلغي جميع الرسوم الجمركية وتزيل حواجز تجارية غير جمركية كبيرة أمام الواردات الأمريكية.