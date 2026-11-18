لم تكن الأمريكية جايسي أبوت تتوقع أن يقود سؤال بسيط طرحته على منصة (ثريدز) إلى موجة واسعة من التعاطف والدعم من مختلف أنحاء العالم. فالأم لثلاثة أطفال، التي تخوض رحلة علاج من السرطان، كانت تبحث فقط عن إجابة بشأن ارتداء الحجاب رغم أنها غير مسلمة.

وبعد أن فقدت شعرها نتيجة العلاج، جرّبت جايسي وسائل مختلفة لتغطية رأسها؛ من بينها الشعر المستعار الذي تسبب لها بعدم الراحة، قبل أن تجد في الحجاب خياراً أكثر ملاءمة. غير أن ارتباطه بهوية دينية دفعها للتساؤل عما إذا كان ارتداؤه قد يُفهم على أنه إساءة للمسلمات.

ولعدم معرفتها بمسلمين يمكن استشارتهم مباشرةً، لجأت إلى الإنترنت وطرحت سؤالها على مستخدمي (ثريدز)، لتتلقى خلال ساعات آلاف الردود التي أكدت لها أن ارتداء الحجاب لا يُعد أمراً مسيئاً، بل حظيت بتشجيع كبير من نساء مسلمات شاركنها تجاربهن وقدمن لها نصائح عملية بشأن اختيار الأقمشة وطرق ارتدائه.

ومع اتساع التفاعل، تجاوز الدعم حدود الإجابة على سؤالها؛ إذ تلقت عروضاً لإرسال حجابات مجانية من دول عدة، كما تطوعت بعض المشاركات لمساعدتها في تعلم طرق ارتدائه عبر لقاءات افتراضية.

القصة كشفت كذلك جوانب أخرى من حياة جايسي، إذ تعيل أطفالها الثلاثة وتواجه تحديات مالية وصعوبات يومية زادتها أعطال سيارتها تعقيداً. وسرعان ما انتقل عدد من المتفاعلين إلى صفحة مخصصة لدعمها مالياً، حيث جمعت تبرعات ساعدتها في تغطية بعض احتياجات أسرتها.

وفي لفتة إنسانية، أعربت جايسي عن رغبتها في مشاركة أي حجابات إضافية تصلها مع مرضى سرطان آخرين، لتتحول قصة بدأت بسؤال عن غطاء للرأس إلى نموذج للتضامن الإنساني وتبادل الدعم عبر العالم.