توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة؛ (جدة، رابغ، خليص) اليوم وغداً.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته، داعياً إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أطلق اليوم الأربعاء، إنذاراً أحمر للعاصمة المقدسة، محذرًاً من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، إلى جانب جريان السيول والصواعق الرعدية. موضحاً أن الحالة الجوية المتوقعة على مكة المكرمة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة العاشرة مساءً.

ونبّه المركز من أمطار تشمل محافظات القنفذة والليث والعرضيات وأضم والكامل، تصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية. مشراً إلى أن الحالة المطرية على تلك المحافظات تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، داعياً إلى متابعة التحديثات الجوية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة.