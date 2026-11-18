تنتهي غداً (الخميس) مرحلة تقييم المديرين المباشرين للأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية وموظفي بند الأجور والمستخدمين في إدارات التعليم لعام 2026 في ظل تطبيق التوزيع الإجباري لدرجات الأداء، الذي يضع الموظفين ومديريهم أمام تحدّي المفاضلة بين مستويات الإنجاز والكفاءة، وفق نسب محددة سلفاً.

طبقاً لتعليمات التقييم، فإن 20% فقط من الموظفين يمكن تصنيفهم في مستوى «مثالي»، و25% في مستوى «تخطى التوقعات»، و55% لمستويات «وافق التوقعات»، و«بحاجة إلى تطوير»، و«غير مرضٍ».

وكشف دليل إدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية، في مادته العاشرة، عن تصنيف الموظفين وتوزيعهم على مستويات قياس الأداء بحسب النسب المئوية المحددة لكل وصف تقديري، ونصّ على أن يكون الحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يُطبق عليهم التصنيف 20 موظفاً، وفي حال عدم اكتمال العدد في الإدارة الواحدة، يُضم موظفوها إلى موظفي إدارة أو إدارات أخرى، وفقاً لما تحدده إدارة الموارد البشرية، كما ألزم الجهات الحكومية بتهيئة مقومات تطبيق التصنيف من بيانات وبرامج تقنية وتدريب.

ويعكس التنظيم تحدياً إضافياً أمام إدارات التعليم في تحقيق العدالة بين الموظفين، خصوصاً عند دمج موظفي إدارات مختلفة لاستكمال العدد المطلوب، أو وجود أعداد من الموظفين تتقارب مستويات أدائهم، في وقت تفرض فيه النسب المحددة سقفاً للتقديرات العليا.

وبحسب الجدول الزمني المعتمد، تبدأ مرحلة اعتماد المدير المعتمد في 29 نوفمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر، تليها مرحلة اعتماد مالك النسبة، وصولاً إلى إعلان النتائج خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر، على أن تبدأ التظلمات في 27 ديسمبر ولمدة عشرة أيام، ما يجعل دقة التقييم وعدالة المفاضلة أبرز تحديات دورة الأداء الوظيفي الحالية.