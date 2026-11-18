سجّل الموهبة المغربية الصاعدة عبد الله وزان اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم المغربية، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً بقميص المنتخب المغربي، بعمر 17 عاماً و306 أيام، في إنجاز يعكس حجم الموهبة التي يمتلكها اللاعب الشاب.



وتمثل هذه المحطة علامة فارقة في مسيرة وزان، الذي يواصل لفت الأنظار بموهبته وإمكاناته، ليصبح أحد الأسماء الواعدة التي تتطلع الجماهير المغربية إلى رؤيتها في مستقبل الكرة المغربية.



إنجاز مبكر يضع وزان في سجل تاريخي خاص، ويفتح أمامه آفاقاً واسعة لمواصلة التألق وكتابة المزيد من الفصول المميزة بقميص أسود الأطلس.