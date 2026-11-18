حجزت 9 منتخبات مقاعدها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو من العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

المنتخبات المتأهلة

وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي، عقب خوض منافسات الجولة الرابعة، لتنضم إلى كينيا وأوغندا وتنزانيا، التي تأهلت تلقائياً بصفتها منتخبات الدول المستضيفة للبطولة.

اكتمال قائمة المشاركين في مارس

ومن المقرر أن تُقام الجولتان الأخيرتان من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 خلال شهر مارس المقبل، لتُحسم بطاقات التأهل المتبقية.

نزاع حول بطل النسخة السابقة

ولا يزال منتخبا السنغال والمغرب في نزاع بشأن لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد نهائي مثير للجدل في النسخة الماضية، فازت خلاله السنغال على المنتخب المغربي صاحب الأرض، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تجريدها من اللقب، بسبب الانسحاب المؤقت من المباراة اعتراضاً على القرارات التحكيمية.

واستأنف الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ومن المتوقع صدور الحكم خلال الأسابيع المقبلة.