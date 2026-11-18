ما أشد أن تمضي من عند قبر حبيب، وتعود إلى الدنيا التي كان فيها، وقد صار كل ما يذكرك به باباً إلى الحزن عليه. هكذا عدت بعد الصلاة على ابن عمي صالح بن عبدالعزيز بن صالح الدغيثر ودفنه، بعد عصر أمس (الثلاثاء)، أحمل وجع الفراق، وأستعيد وجهاً بشوشاً، وزيارات لا تنقطع، ولساناً عفيفاً، وقلباً عرفنا منه الخير.



طال به المرض سنوات، وصبر واحتسب، لكن طول المرض لا يهيئ القلب للحظة الوداع؛ يبقى في النفس رجاء، حتى يأتي الخبر الذي يقطع أمل اللقاء في الدنيا، ويفتح باب الرجاء في رحمة الله.



رحمك الله يا ابن العم، ما أثقل أن نكتب عنك بصيغة الماضي، وأن تصبح زياراتك التي ألفناها ذكريات نستعيدها بحزن ومحبة. وقد قال النبي ﷺ عند وفاة ابنه إبراهيم: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (صحيح البخاري).



عرفنا الفقيد محافظاً على الصلاة، مبكراً إليها، فما عهدنا عنه أن تفوته تكبيرة الإحرام، وكان باراً بوالديه، واصلاً لرحمه، حريصاً على زيارة أقاربه، يجدد المودة بحضوره وبشاشته. وقد جمع بين هذه الخصال الطيبة، وهي مما نرجو أن تكون في ميزان حسناته.



وكانت له محبة خاصة مع والدي – رحمه الله – تجاوزت علاقة العم بابن أخيه إلى مودة الأخ لأخيه. وكلما تذكرت ابن العم عاد إلي شيء من حنيني إلى أبي، وكأن الفقد يستدعي الفقد، والوجع يوقظ الوجع. اللهم كما جمعتهما على المحبة في الدنيا، فاجمعهما في رحمتك ورضوانك.



ولم تقتصر محبته على أسرته وأقاربه؛ فقد أحبه طلبته الذين درسهم في المرحلة الابتدائية، بما عرفوه عنه من ابتسامة ورحمة ورفق. كما عُرف بعفة لسانه، فلم يكن يسيء إلى أحد في حضوره أو غيابه، وأحبه جيرانه في السويدي، ثم في سكنه الأخير.



وبعد أن واريناه الثرى، ذهبت إلى والدتي أعزيها فيه، فدعت له وأثنت عليه؛ فقد عرفته عن قرب منذ زواجها من والدي وسكنهما في قصر العلاوة بضرماء. كانت كلماتها شهادة محبة ومعرفة امتدت سنوات طويلة، وأكدت مكانته في نفوسنا.



ولعل مما يخفف المصاب ما قاله النبي ﷺ: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه» (صحيح البخاري). نسأل الله أن يجعل سنوات مرضه كفارة ورفعة، وأن يجزيه على صبره واحتسابه خير الجزاء.



لقد بقيت لنا حديثاً حسناً يا ابن العم، وذكراً طيباً في المجالس والقلوب، ونستحضر قول ابن دريد:



وإنما المرء حديث بعده



فكن حديثاً حسناً لمن وعى



اللهم إنا أحببناه، وأنت أرحم به منا، وعرفنا منه خيراً، وأنت أعلم به منا؛ فاغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، ونور قبره، واجمعه بوالدينا وأحبتنا في الفردوس الأعلى.﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾.