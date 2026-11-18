أعلن اللاعب الشاب جي جي غابرييل رحيله رسمياً عن مانشستر يونايتد، بعد ست سنوات قضاها داخل النادي، تمهيداً للانتقال إلى ريال مدريد.

رسالة وداع

ونشر غابرييل مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه من خلاله رسالة وداع إلى مانشستر يونايتد، قال فيها: «انضممت إلى النادي عام 2020، عندما كنت طفلاً في العاشرة من عمري أحمل أحلاماً كبيرة. هنا تطورت لاعباً وإنساناً، ومن التسجيل في ملعب أولد ترافورد إلى الفوز بجائزة جيمي ميرفي، منحتني هذه التجربة ذكريات سأظل أعتز بها دائماً».

وأضاف لاعب الوسط المهاجم: «إلى كل مدرب وموظف وزميل في الفريق، شكراً لكم على ثقتكم بي ومساعدتي على التطور. ومع بداية فصلي الجديد، سيظل مانشستر يونايتد جزءاً من قصتي.. شكراً لكم على كل شيء».

وجاء الإعلان بعد شهرين من مطالبة اللاعب وممثليه بفسخ عقده مع أكاديمية مانشستر يونايتد، في سبتمبر الماضي، وهو الطلب الذي رفضه النادي فوراً.

ومنذ ذلك الحين، ابتعد اللاعب، الملقب بـ«ميسي الصغير»، عن النادي، وتدرب خلال الأيام الماضية في العاصمة الإسبانية مدريد، استعداداً للانضمام إلى ريال مدريد.

خسارة كبيرة لمانشستر يونايتد

ويُعد غابرييل أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية مع فرق الناشئين في مانشستر يونايتد.

وأصبح أصغر لاعب يشارك مع فريق تحت 18 عاماً بالنادي، بعمر 14 عاماً، وسجل هدفين في ظهوره الأول، كما شارك مع فريق تحت 21 عاماً، ونجح في التسجيل بقميصه أيضاً.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاء إعلان اللاعب رحيله مفاجئاً لمسؤولي مانشستر يونايتد، الذين علموا بالقرار من خلال الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما لم يتلقَّ النادي أي تواصل من عائلة اللاعب منذ آخر ظهور له في مركز تدريبات كارينغتون، خلال سبتمبر الماضي.

ورغم توجه اللاعب الواضح نحو ريال مدريد، فإن موقف مانشستر يونايتد لم يتغير، إذ يرى النادي أن إتمام الصفقة يتطلب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

أسباب الرحيل.. واختيار الريال

وأشار التقرير إلى أن تراجع مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرغسون كان أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة عائلة اللاعب في مغادرة النادي، لا سيما أن الفريق لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013، وأصبح بعيداً عن أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، فضلاً عن منافسيه المحليين أرسنال ومانشستر سيتي.

وأكد التقرير أن العائلة ترغب في أن يتعلم اللاعب من أصحاب أعلى المستويات، بما يتيح له الاستفادة القصوى من موهبته وتطوير قدراته.

ووصف التقرير والد اللاعب بأنه شديد الطموح، ويميل إلى التدخل بقوة في مسيرة نجله، مشيراً إلى أنه لعب الدور الأكبر في اتخاذ قرار إخراجه من مانشستر يونايتد، بهدف تسريع تطوره الكروي.

ومن المنتظر أن يلعب غابرييل مع فريق ريال مدريد كاستيا، الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال أوروبا للشباب.