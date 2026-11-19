شهدت باكستان اضطرابات واسعة في خدمات الإنترنت، شملت بطئاً ملحوظاً في سرعة الاتصال وانقطاعات متقطعة، إثر تعرض أحد الكابلات البحرية الدولية التي تربط البلاد بشبكة الإنترنت العالمية لخلل فني.

وأعلنت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) أن الخلل وقع في نظام الكابلات البحرية «SEA-ME-WE 5» المعروف اختصاراً بـ«SMW5»، على مسافة نحو 11 كيلومتراً من الساحل الباكستاني، محذرة من احتمال تأثر جودة الخدمة واستقرار الاتصال لدى بعض المستخدمين.

وأكدت الهيئة أن الشركة المسؤولة عن تشغيل نقطة اتصال الكابل في باكستان، تنسق مع التحالف المشغّل للكابل لتحديد السبب الرئيسي للعطل والمدة المتوقعة لإصلاحه.

وأوضحت أن حركة بيانات الإنترنت يجري تحويلها إلى مسارات دولية بديلة للحد من تأثير العطل وضمان استمرار الخدمة قدر الإمكان.

من جانبها، أكدت منظمة «نت بلوكس» المتخصصة في مراقبة الإنترنت تسجيل تراجع في مستوى الاتصال داخل باكستان، ما أدى إلى تباطؤ الخدمة، مشيرة إلى أن البيانات تتوافق مع وجود خلل في الكابل البحري الدولي.

ولم تعلن السلطات الباكستانية موعداً محدداً لعودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع معالجة المشكلة.