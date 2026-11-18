كشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل مخطط إيراني لاغتيال الرئيس دونالد ترمب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، معلنة صدور حكم بالسجن 27 عاماً و6 أشهر بحق عميل استخباراتي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، بعد إدانته بمحاولة استئجار قتلة مأجورين لتنفيذ اغتيالات سياسية على الأراضي الأمريكية، انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وأوضحت الوزارة أن محكمة اتحادية في بروكلين أصدرت حكماً بالسجن 330 شهراً بحق الباكستاني آصف ميرشانت (48 عاماً)، بعد إدانته بمحاولة ارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود والتخطيط لجرائم قتل مقابل أجر، مشيرة إلى أن المتهم تلقى تدريبات استخباراتية على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني.

ترمب الهدف الرئيسي.. وبايدن وهيلي ضمن القائمة

وبحسب وزارة العدل، اعترف ميرشانت بأن الرئيس دونالد ترمب كان الهدف الرئيسي لمخطط الاغتيال، فيما شملت قائمة الأهداف المحتملة الرئيس السابق جو بايدن، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وأقر المتهم بأن المخطط جاء استجابة لرغبة إيرانية في الانتقام لمقتل قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة في يناير 2020.

15 اجتماعاً في طهران لتجهيز المخطط

وكشفت التحقيقات أن ميرشانت انضم طوعاً إلى الحرس الثوري الإيراني، وبدأ ارتباطه الاستخباراتي به عام 2022، بعد تعرفه عبر أحد أقاربه على مسؤول إيراني يدعى يوسف مرهرداد.

وعقد المتهم نحو 15 اجتماعاً مع المسؤول الإيراني في طهران خلال عام ونصف العام، تلقى خلالها تدريبات على أساليب مكافحة التجسس، وتعليمات بالسفر إلى الولايات المتحدة لتنظيم عمليات اغتيال تستهدف مسؤولين حكوميين.

وتضمنت التعليمات الاستعانة بمجرمين أو عناصر من المافيا لتنفيذ الاغتيالات خلال تجمعات انتخابية أمريكية.

5 آلاف دولار لقتلة مأجورين.. والمفاجأة أنهم عملاء FBI

وفي أبريل 2024، سافر ميرشانت إلى الولايات المتحدة بعد قضائه أسبوعاً في إيران، وبدأ البحث عن أشخاص لمساعدته في تنفيذ المخطط.

وتواصل مع أحد معارفه، إلا أن الأخير أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI»، وتحول إلى مخبر سري ساعد السلطات في كشف تفاصيل العملية.

وأظهرت تسجيلات مصورة قدمتها النيابة خلال المحاكمة المتهم وهو يشرح خطة اغتيال شخصية سياسية خلال تجمع انتخابي.

وعقد ميرشانت ثلاثة اجتماعات مع أشخاص اعتقد أنهم قتلة مأجورون، قبل أن يتبين أنهم عملاء سريون تابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ودفع لهم 5 آلاف دولار مقدماً لتنفيذ الاغتيال، بعدما حصل على المبلغ بمساعدة أقارب له خارج الولايات المتحدة.

وألقت السلطات القبض عليه في مدينة ريتشموند بولاية تكساس، أثناء استعداده لمغادرة الأراضي الأمريكية.

خرائط غوغل تكشف مراقبة تجمعات ترمب

وأظهرت الأدلة الرقمية المستخرجة من أجهزة المتهم وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تركيزه على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، واهتمامه بتحركات ترمب وتجمعاته الانتخابية.

وكشفت التحقيقات عن عمليات بحث أجراها المتهم لتحديد مواقع التجمعات الانتخابية، بينها استخدام خرائط غوغل للوصول إلى موقع تجمع لترمب في ولاية نيوجيرسي.

كما عثرت السلطات على منشورات في حساباته تشيد بقاسم سليماني وتستهدف ترمب والولايات المتحدة.

وزير العدل: لن نسمح باغتيال قادتنا

وقال وزير العدل الأمريكي تود بلانش إن عميلاً إيرانياً قدم إلى الولايات المتحدة لتنسيق محاولة اغتيال الرئيس ترمب نال العقوبة المستحقة على أفعاله الإجرامية.

وأكد أن وزارة العدل لن تتسامح مع المخططات الإرهابية الأجنبية التي تستهدف القادة الأمريكيين، ولن تتوقف حتى محاسبة جميع المسؤولين عنها.

واشنطن: الحرس الثوري أرسله للانتقام لسليماني

من جانبه، أكد القائم بأعمال النائب الأول لمساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، سكوت بروكتور، أن الحرس الثوري الإيراني أرسل ميرشانت إلى الولايات المتحدة للانتقام لمقتل قاسم سليماني.

وقال إن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط المخطط يعكس كفاءة التحقيقات والعمل الاستخباراتي، محذراً من أن الولايات المتحدة ستلاحق كل من يدخل أراضيها نيابة عن قوة أجنبية لتنفيذ أعمال إرهابية.

تحذير أمريكي لإيران ووكلائها

بدوره، اعتبر المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، جوزيف نوسيلا الابن، أن الحكم يمثل رسالة واضحة إلى إيران ووكلائها والعناصر المرتبطة بها.

وأكد أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية ستتصدى لأي مخططات تستهدف النظام الديمقراطي أو المسؤولين المنتخبين أو المواطنين الأمريكيين، وستلاحق المتورطين فيها بأقصى العقوبات التي يسمح بها القانون.

وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن إحباط المخطط والحكم على المتهم يمثلان انتصاراً لجهود حماية الأمن القومي الأمريكي، مؤكداً استمرار ملاحقة الشبكات الإرهابية التي تسعى إلى تنفيذ عمليات عنف واغتيالات داخل الولايات المتحدة.