انتُخب السياسي الإسرائيلي متان كهانا عضو حزب «يشار» الذي يقوده رئيس الأركان الإسرائيلي السابق والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة جادي آيزنكوت، رئيسا للكنيست الإسرائيلي بـ66 صوتا، ليخلف أمير أوحانا، في خطوة تعزز نفوذ معارضي بنيامين نتنياهو داخل البرلمان، وذلك بعد منافسة مع مرشح حزب الليكود أوفير كاتس، الذي حصل على 52 صوتا.

ويأتي انتخاب كهانا في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن فقدان المعسكر المؤيد لنتنياهو أغلبيته داخل الكنيست، إذ حصل المعسكر المعارض له، بدعم الأحزاب العربية، على 67 مقعدا من أصل 120، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو.

ولا يقتصر تأثير رئاسة الكنيست على إدارة الجلسات البرلمانية، إذ يضطلع رئيسه بدور محوري في تنظيم أعمال البرلمان وتحديد جدول جلساته والإشراف على الإجراءات التشريعية، وهو ما يمنح انتخاب كهانا أهمية خاصة في ظل استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وعدم حسم هوية الائتلاف الحاكم حتى الآن.

من القوات الخاصة إلى قيادة سلاح الجو

ولد متان كهانا في 29 يوليو 1972 بمدينة حيفا، ونشأ في بلدة بيت جملئيل بوسط إسرائيل، وينتمي إلى التيار الصهيوني الديني. وهو متزوج ولديه أربعة أبناء، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة بار إيلان.

وبدأ مسيرته العسكرية في أغسطس 1990، عندما التحق بوحدة «سايريت متكال»، إحدى وحدات النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، حيث أمضى نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، قبل أن ينتقل إلى التدريب على الطيران العسكري عام 1994.

وانضم كهانا لاحقا إلى سلاح الجو الإسرائيلي كطيار مقاتلات، وتدرج في المناصب حتى تولى قيادة أسراب من الطائرات المقاتلة، من بينها مقاتلات «إف-16»، كما شغل منصبا قياديا في مقر قيادة سلاح الجو.

وخلال خدمته العسكرية، شارك في الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة أعوام 2008 و2012 و2014، فضلا عن الحرب على لبنان عام 2006، وأنهى خدمته عام 2018 برتبة عقيد، بعد مسيرة عسكرية امتدت لنحو 28 عاما، وفقا لوكالة الأناضول.

من حزب «اليمين الجديد» إلى «يشار»

انتقل كهانا إلى العمل السياسي عام 2019، عبر حزب «اليمين الجديد» الذي أسسه نفتالي بينيت وأيليت شاكيد، وخاض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة تحالف «يمينا»، ليصبح عضوا في الكنيست.

وفي يونيو 2021، تولى منصب وزير الخدمات الدينية في الحكومة التي تشكلت برئاسة نفتالي بينيت وبمشاركة يائير لابيد، واستمر في المنصب حتى مايو 2022.

وخلال توليه الوزارة، طرح تغييرات في منظومة اعتماد شهادات الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية، بما يسمح بتوسيع الجهات المخولة بالإشراف على مطابقة المنتجات للمتطلبات الدينية، إلى جانب تعديلات تتعلق بإجراءات التحول الديني وإدارة الخدمات الدينية والحاخامية، وهي ملفات أثارت نقاشات وخلافات داخل الأوساط الدينية والسياسية الإسرائيلية.

وفي أغسطس 2022، انضم إلى تحالف «الوحدة الوطنية» بقيادة بيني جانتس، الذي ضم أيضا جادي آيزنكوت، قبل أن يصبح في سبتمبر 2025 أحد الأعضاء المؤسسين لحزب «يشار» بقيادة آيزنكوت.

وخاض كهانا انتخابات أكتوبر 2026 ضمن قائمة الحزب، ليعود إلى الكنيست في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية تحركات لإعادة ترتيب موازين القوى داخل البرلمان، بالتزامن مع مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة نتنياهو.