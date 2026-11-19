رصدت مواقع متخصصة في مراقبة الخدمات الإلكترونية بلاغات من مستخدمين بشأن مشكلات تقنية في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، شملت صعوبة الوصول إلى بعض الخدمات وتعذر تحميل التطبيق والمنشورات.

وأظهرت بيانات موقع «StatusGator» تسجيل شكاوى من مستخدمين في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا والهند وبريطانيا، تتعلق بعدم استجابة الخوادم وبطء الخدمة ومشكلات تسجيل الدخول وتحميل الصفحة الرئيسية.

وتفاوتت طبيعة الأعطال المبلغ عنها بين المستخدمين، إذ أشار بعضهم إلى تعذر فتح التطبيق، فيما أفاد آخرون بوجود مشكلات متقطعة في تحميل المنشورات.

وفي المقابل، أظهرت خدمات مراقبة مستقلة استمرار إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة، ما يشير إلى عدم وجود دليل مؤكد حتى الآن على توقف شامل للخدمة عالمياً.

ولم تتضح أسباب المشكلات المبلغ عنها، كما لم يتأكد ما إذا كانت مرتبطة بخلل تقني موحد أو بأعطال محدودة لدى بعض المستخدمين.