تقدم المنتخب السعودي مركزاً واحداً في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر نوفمبر 2026، ليحتل المركز 54 عالمياً، فيما حقق المنتخب المغربي أفضل ترتيب في تاريخه بصعوده إلى المركز الخامس، متجاوزاً البرتغال والبرازيل.

وصعد المنتخب المغربي مركزين، ليصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ المركز الخامس عالمياً، وهو أفضل ترتيب له منذ إطلاق التصنيف عام 1993، بعدما حقق انتصارين متتاليين على النيجر في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وعلى الجانب السعودي، تقدم المنتخب الوطني إلى المركز 54 عالمياً، والخامس آسيوياً، خلف اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية. ويظل المركز 21 عالمياً، الذي بلغه في يوليو 2004، أفضل ترتيب في تاريخه بالتصنيف.

وكان الأخضر قد احتل المركز 38 عالمياً في تصنيف يوليو 1994، عقب مشاركته في كأس العالم بالولايات المتحدة وبلوغه دور الـ16، قبل أن يتقدم إلى المركز 27 في تصنيف أكتوبر من العام نفسه، ثم يتراجع إلى المركز 36 في تصنيف نوفمبر 1994.

وعلى مستوى صدارة التصنيف، حافظ المنتخب الإسباني على المركز الأول، متقدماً على الأرجنتين، فيما جاءت فرنسا ثالثة وإنجلترا رابعة، دون تغيير في ترتيب المنتخبات الأربعة الأولى.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل عودة المنتخب الكولومبي إلى المركز العاشر، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، فيما تراجعت المكسيك ثلاثة مراكز إلى المرتبة الثالثة عشرة، لتخرج من القائمة.

كما تقدم المنتخب الكندي مركزين إلى المرتبة 25، محققاً أفضل ترتيب في تاريخه، عقب انتصارين على غواتيمالا، فيما تراجعت مصر إلى المركز 26 وأستراليا إلى المركز 27.

وفي قائمة الخمسين الأوائل، تقدم منتخب مالي أربعة مراكز إلى المرتبة 43، فيما دخلت سلوفينيا القائمة باحتلالها المركز 49، متقدمة ثلاثة مراكز، مقابل تراجع تشيلي إلى المرتبة 51.

وعلى مستوى التوزيع القاري للمنتخبات الخمسين الأولى، تصدرت أوروبا القائمة بـ25 منتخباً، تليها أفريقيا بـ10 منتخبات، وأمريكا الجنوبية بسبعة منتخبات، فيما حضرت آسيا ومنطقة الكونكاكاف بأربعة منتخبات لكل منهما، وغابت أوقيانوسيا عن القائمة.

وسجلت ليبيا أكبر زيادة في النقاط بواقع 22.80 نقطة، كما تقدمت سبعة مراكز إلى المرتبة 106، وهي القفزة ذاتها التي حققتها توغو بوصولها إلى المركز 113. وفي المقابل، سجلت تونس أكبر خسارة في النقاط بمقدار 22.80 نقطة، فيما كان منتخب موريتانيا الأكثر تراجعاً بخسارته ثمانية مراكز.

واستند تصنيف نوفمبر إلى نتائج 169 مباراة دولية أقيمت منذ صدور التصنيف السابق، فيما حدد الاتحاد الدولي يوم 16 ديسمبر 2026 موعداً لصدور التصنيف المقبل.