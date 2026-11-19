قدّم الاتحاد الهندي لكرة القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي، على خلفية إشارة وصفها بـ«العنصرية» صدرت عن لاعب المنتخب الفلسطيني طه سويدان، خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، التي انتهت بفوز الهند 4–1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



وبدأت الواقعة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما حرّك سويدان يده أمام أنفه أثناء اقترابه من قائد المنتخب الهندي دالالمون غانغتي. واستدعى الحكم اللاعبين ووجّه إليهما تحذيراً، قبل أن يطالب الاتحاد الهندي، عقب المباراة، بمراجعة تسجيلات الواقعة والتحقق منها واتخاذ الإجراء المناسب وفق اللوائح.



وشدد الاتحاد الهندي في بيانه على رفضه جميع أشكال العنصرية والسلوك التمييزي، مؤكداً أن كرة القدم تقوم على الاحترام والمساواة واللعب النظيف والروح الرياضية، وأنه لا مكان لمثل هذه التصرفات في اللعبة، مطالباً الاتحاد الآسيوي بفحص التسجيلات المتاحة والتعامل مع الواقعة وفق الأنظمة.



في المقابل، نفى سويدان تعمّد الإساءة، وقال في توضيح نشره عبر حسابه في إنستغرام إن الحركة كانت عفوية، وجاءت نتيجة شعوره بالانزعاج من ارتفاع الرطوبة في الأجواء الماليزية، التي لم يكن معتاداً عليها، مؤكداً عدم حدوث مشادة أو تبادل كلمات مسيئة مع غانغتي.



وأضاف أنه يحترم قائد المنتخب الهندي وزملاءه والشعب الهندي، ويرفض العنصرية بجميع أشكالها، معرباً عن حزنه لتفسير حركته على نحو عنصري، ومطالباً بعدم الحكم عليه من مقطع مجتزأ عن سياقه.



من جانبه، أوضح مدير منتخب فلسطين للناشئين محمد جمعة العاروري أن اللاعب كان يحاول إبلاغ أحد زملائه بصعوبة التقاط أنفاسه وسط الأمطار الغزيرة، مؤكداً أنه اصطحبه بعد المباراة إلى مقر إقامة المنتخب الهندي لتوضيح الموقف، حيث اعتذر سويدان لغانغتي، الذي قبل اعتذاره وصافحه.