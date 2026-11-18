سجل الفنان الجزائري الشاب خالد حضوراً سينمائياً جديداً من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم «حدوتة»، الذي يجمع الفنان أحمد حلمي بالفنانة أمينة خليل، وبدأ عرضه في دور السينما المصرية خلال نوفمبر الجاري.

مناسبة مميزة

وعبّر الشاب خالد عن اعتزازه بهذه التجربة، بعدما نشر عبر حسابه على منصة إنستغرام مقطع فيديو تضمن مشاهد من ظهوره في العمل، مشيراً إلى أن مشاركته في العرض الخاص للفيلم كانت مناسبة مميزة، لا سيما مع لقائه مجدداً بأحمد حلمي، الذي أبدى تقديره ومحبتَه له. كما وجّه الفنان الجزائري التهنئة إلى أبطال الفيلم وصناعه، مثمناً الدعوة والاستقبال، ومتمنياً للعمل تحقيق النجاح الذي يأمله فريقه.

فنان عالمي

ويؤدي الشاب خالد في الفيلم شخصية فنان عالمي يتعرض للاختطاف على يد الشخصية التي يجسدها أحمد حلمي، إلا أن الأحداث تأخذ منحى كوميدياً غير متوقع عندما يفقد الخاطف ذاكرته، ويعجز عن تذكر المكان الذي أخفى فيه ضحيته، لتبدأ سلسلة من المواقف التي تدفعه إلى محاولة استعادة ذاكرته.

حدوته

ويشكل الفيلم عودة لأحمد حلمي إلى السينما بعد غياب منذ عرض «واحد تاني» العام 2022، وتدور قصته حول رجل يعمل في عالم البلطجة، يواجه أزمة فقدان الذاكرة، فيستعين بأخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، تؤدي دورها أمينة خليل، في محاولة لاستعادة تفاصيل حياته وكشف ما نسيه.

وتتطور الأحداث مع استعادة البطل أجزاء من ماضيه ومواجهته أشخاصاً ارتبطوا بحياته السابقة. ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، ومحمد ممدوح، إلى جانب الشاب خالد. الفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف.