أثار الظهور الأخير للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في عزاء والدة المايسترو أمير عبد الحميد بالقاهرة، مساء أمس (الإثنين) 16 نوفمبر، تساؤلات واسعة بين جمهورها، بعد ملاحظة تغيرات في مظهرها وزيادة وزنها، إلى جانب ظهورها بملابس فضفاضة واستعانتها بالمساعدة أثناء الحركة.

وفي ظل الجدل المثار حول حالتها، خرج طبيبها الخاص محمود مصطفى العفيفي، أخصائي التغذية والسمنة والنحافة، ليوضح طبيعة آخر متابعة بينهما، كاشفاً أن حالتها النفسية لم تكن مستقرة خلال لقائهما الأخير، قبل انقطاع التواصل بينهما لأكثر من شهرين ونصف الشهر.

تفاصيل حالتها النفسية

وأوضح العفيفي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، أنه لا يمتلك معلومات حديثة عن الحالة الصحية لشيرين، بسبب عدم التواصل معها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن آخر لقاء جمعهما شهد مرورها بظروف نفسية غير مستقرة.

ولفت إلى أن الحالة النفسية قد تنعكس على الوزن، موضحاً أن التوتر والضغوط قد يرتبطان بارتفاع هرمون الكورتيزول، وما يصاحب ذلك من تأثيرات محتملة على استجابة الجسم للإنسولين وتراكم الدهون، خصوصاً في منطقة البطن.

علاقة الحالة المزاجية بزيادة الوزن

وأضاف العفيفي أن الاضطرابات النفسية قد تؤثر على قدرة الإنسان على الالتزام بنظام غذائي وممارسة الرياضة، لافتاً إلى أن الحالة المزاجية تلعب دوراً في انتظام العادات اليومية المرتبطة بالحفاظ على الوزن.

وشدد على أنه لا يستطيع معرفة أسباب التغيرات التي ظهرت على الفنانة في الفترة الأخيرة، خصوصاً أنه لم يتمكن من الوصول إليها أو متابعة حالتها خلال الشهرين والنصف الماضيين.

رسالة حادة من طبيب شيرين بسبب «الترند»

وفي سياق آخر، وجه العفيفي رسالة إلى جمهور شيرين، طالبهم فيها بالتوقف عن تداول التكهنات بشأن حالتها الصحية، وعدم التعامل مع ظهورها الأخير باعتباره مادة لإثارة الجدل وتحقيق الانتشار.

حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت

وعلى الصعيد الفني، تستعد شيرين عبد الوهاب للعودة إلى لقاء جمهورها من خلال حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 26 ديسمبر 2026، على مسرح ملعب الكونغرس أرينا، وسط ترقب لعودتها إلى إحياء الحفلات بعد فترة من الغياب.

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أبرز أغنيات شيرين، إلى جانب أحدث إصداراتها، بينها «خاين» و«كان عندك كام سنة» و«الحضن شوك» و«تباعاً تباعاً».