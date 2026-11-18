أستأنفت الفنانة المصرية هبة مجدي نشاطها الفني ببدء تصوير مشاهدها في مسلسل «المداح 7»، وسط تحسن حالتها الصحية واستمرار رحلة علاجها من السرطان.

تصوير المشاهد

وبدأت مجدي تصوير مشاهدها في مسلسل «المداح 7 – أسطورة السبعة»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان حمادة هلال، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027، في خطوة تعكس عودتها التدريجية إلى العمل الفني بعد فترة من الظروف الصحية الصعبة.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة أن حالتها الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل، إذ لا تزال تخضع للعلاج والمتابعة الطبية، مع استمرار تحسن وضعها الصحي أملاً في تجاوز المرض نهائياً خلال الأشهر المقبلة.

فحوصات طبية

وأضافت تستعد هبة مجدي لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة، للاطمئنان على حالتها وتقييم مدى تقدمها في رحلة التعافي.

وأشارت المصادر إلى أنها عادت تدريجياً إلى الظهور في المناسبات الفنية وممارسة نشاطها المهني، وكان من أحدث مشاركاتها حضور افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أزمة صحية

وتعود بداية الأزمة الصحية لهبة مجدي إلى أكتوبر 2025، عندما أُصيبت بمرض السرطان، لتبدأ رحلة العلاج بالتزامن مع ارتباطها بتصوير عملين دراميين عُرضا في رمضان 2026، هما الجزء السادس من مسلسل «المداح – أسطورة النهاية»، ومسلسل «نون النسوة»، الذي شاركت في بطولته الفنانة مي كساب.

وبعد مرور نحو 6 أشهر على بدء رحلة العلاج، قررت مجدي الكشف عن تفاصيل أزمتها الصحية للجمهور، من خلال منشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيه عن التجربة التي وصفتها بأنها الأصعب في حياتها، ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

المداح 7

ويأتي الجزء السابع من «المداح» استكمالاً لسلسلة درامية حققت حضوراً جماهيرياً لافتاً خلال مواسمها السابقة، وأصبحت من الأعمال البارزة في المنافسة الرمضانية، بفضل اعتمادها على أجواء الغموض والتشويق والرعب، إذ يواصل حمادة هلال تجسيد شخصية «صابر المداح»، التي تدخل في مواجهات جديدة مع قوى الشر والعوالم الغامضة.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الجديد عودة عدد من الشخصيات المؤثرة في الأحداث، من بينها فتحي عبد الوهاب بشخصية «سميح الجلاد – قزح»، وسهر الصايغ في دور «مليكة»، إلى جانب يسرا اللوزي التي تجسد شخصية «تاج»، مع ظهور مسارات درامية جديدة تعزز حالة التشويق التي تميز العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حمادة هلال وهبة مجدي كل من فتحي عبد الوهاب، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ويسرا اللوزي، ودنيا عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وعلاء مرسي، وتامر شلتوت، وأحمد بدير، ومحمد رياض، وأشرف زكي، وحنان سليمان، وصبحي خليل. والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.