افتتح وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، مقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمحافظة حفر الباطن.

واستمع إلى شرح من قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، عن المقر وما يضمه من إمكانات وتجهيزات تسهم في دعم منسوبي القيادة لأداء مهامهم، موضحاً أن افتتاحه يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن البيئي في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.

وشاهد وزير الداخلية عرضاً مرئياً تعريفياً تناول المكونات العملياتية والإدارية للمقر، ومرافقه اللوجستية المزودة بأحدث الوسائل التقنية.

ويأتي افتتاح المقر امتداداً لجهود وزارة الداخلية في تطوير منظومة العمل الأمني وتعزيز قدرات الأمن البيئي، بما يسهم في رفع الجاهزية الميدانية وكفاءة الأداء، ودعم تنفيذ المهام، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة.

حضر الافتتاح الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.