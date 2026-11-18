تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، دشّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة، بحضور أمين محافظة جدة إحسان بن عباس بافقيه، حزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية بمحافظة رابغ، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار ريال، والتي من شأنها أن تسهم في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتنوع المشاريع بين إنشاء وتطوير، في مجالات عدة «صحية وصناعية وتجارية وسياحية»، تهدف في مجملها إلى دعم التنمية في المحافظة، ورفع جودة الحياة، بما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء مجمع صناعي لتصنيع وتجميع المركبات والشاحنات الثقيلة في رابغ، يدعم توطين الصناعة ويوفر وظائف متخصصة، وذلك على مساحة تتجاوز 600 ألف متر مربع، إلى جانب مجمع لإنتاج وتجميع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات، والذي تتعدى مساحته 700 ألف متر مربع، فضلاً عن مجمع تجاري وخدمي لمواد البناء والخدمات المساندة، على مساحة 100 ألف متر مربع.

وتتضمن المشاريع إنشاء المجمع الطبي المتكامل في رابغ، تصل مساحته إلى 137 ألف متر مربع، بسعة تبلغ 580 سريراً ووحدة، وأكثر من 17 تخصصاً طبياً يشغلها ما يزيد على 100 طبيب، ليقدموا خدمات طبية وتأهيلية متخصصة.

وفي الترفيه، شملت المشاريع أيضاً إنشاء «البوليفارد التجاري والترفيهي» في رابغ، على مساحة 63 ألف متر مربع، ليكون وجهة تجارية وترفيهية تضم محلات وخدمات ومرافق متنوعة، إضافة إلى مشروع سياحي على خور الخرار، بمساحة 25 ألف متر مربع، والذي سيكون وجهة سياحية ساحلية تحتضن تجارب بحرية وترفيهية وثقافية مستقاة من طبيعة المكان.

وأطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة مبادرة تسليم وثائق التملك في رابغ، لدعم الاستقرار السكني، حيث تسلّم 671 مستفيداً من منح الأراضي وثائق تملّكهم، فيما عولجت 3878 قطعة أرض واقعة ضمن النطاق الأحمر في مخطط المليساء، مع تعويض 1480 مستفيداً في المخطط بقطع أراضٍ بديلة، عدا عن توقيع شراكة إستراتيجية لتطوير أرض صناعية بالمليساء، على مساحة تتجاوز 1.9 مليون متر مربع.

كما دشّن مشروع إعادة تأهيل مبنى بلدية رابغ، بغرض تحسين بيئة العمل في مقر البلدية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تصل مساحة الأرض إلى 5600 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني 3702 متر مربع.