التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، أعضاء اللجنة الأمنية في المنطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بما يقدمه منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية من جهود لأداء مهامهم، مشيداً بما يظهرونه من إخلاص وكفاءة في حفظ الأمن وخدمة الوطن.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.