استقبل محافظ الدرعية الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالمحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور منصور بن عبدالله العثمان، بمناسبة تعيينه ومباشرته مهام عمله بمستشفى الدرعية.

وجرى خلال الاستقبال بحث الخدمات الصحية المقدمة في محافظة الدرعية، وسبل تطويرها ورفع كفاءتها، بما يسهم في تلبية احتياجات المستفيدين والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأعرب الأمير راكان بن سلمان عن تمنياته للدكتور العثمان بالتوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة والمقيمين وزوارها.

من جانبه، عبر الدكتور منصور العثمان عن شكره وتقديره لمحافظ الدرعية على الاستقبال، مؤكداً حرصه على توجيهات الأمير في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء بما يخدم المحافظة وجهةً عالميةً في السياحة والثقافة.