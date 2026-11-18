تنطلق فعاليات مهرجان الدوحة السينمائي غداً (الخميس)، بمشاركة أعمال سينمائية من مختلف أنحاء العالم، وسيشهد حفل الافتتاح، الذي يقام في دار الأوبرا بالحي الثقافي «كتارا»، تكريم الفنان السوري تيم حسن والفنانة والمخرجة الهندية نانديتا داس بجائزتي «التميز الإبداعي»، تقديراً لمسيرتيهما وإسهاماتهما في صناعة السينما والفنون، وعرض الفيلم اليمني «المحطة» للمخرجة سارة إسحاق.

تيم حسن

يأتي تكريم تيم حسن تقديراً لمسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً، قدّم خلالها مجموعة من الأعمال التي رسّخت حضوره في الدراما العربية.

وبرز حسن في عدد من المسلسلات التاريخية، من بينها «الزير سالم» و«صلاح الدين الأيوبي»، قبل أن يؤدي شخصية الشاعر نزار قباني في مسلسل حمل اسمه في 2005، وشخصية الملك فاروق في المسلسل المصري في 2007.

كما حقق حضوراً جماهيرياً واسعاً من خلال شخصية «جبل شيخ الجبل» في مسلسل «الهيبة»، الذي عُرض على مدى خمسة مواسم، إلى جانب مشاركته في أعمال درامية أخرى، أبرزها «تاج» و«تحت سابع أرض».

نانديتا داس

ويكرّم المهرجان الفنانة والمخرجة الهندية نانديتا داس، التي شاركت في أكثر من 40 فيلماً بعشر لغات، وعُرفت بأعمالها التي تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية.

قدمت داس تجربتها الإخراجية الأولى من خلال فيلم «Firaaq» في 2008، قبل أن تخرج فيلم «Manto» في 2018، ثم «Zwigato» في 2023، الذي يتناول التحديات اليومية التي يواجهها عامل توصيل طلبات في الهند.

«المحطة» يفتتح العروض

يفتتح المهرجان عروضه بفيلم «المحطة» للمخرجة اليمنية-الاسكتلندية سارة إسحاق، في عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم داخل محطة وقود مخصصة للنساء في اليمن، حيث تتقاطع قصص عدد من الشخصيات في ظل الظروف الاجتماعية والحرب. وتتمحور الحكاية حول شابة تدعى ليال، تسعى إلى حماية شقيقها الأصغر من التجنيد.

وسبق للفيلم أن حصد خمس جوائز ضمن قسم «فاينل كت» في مهرجان البندقية السينمائي في 2025، كما عُرض ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان العام الحالي.

مهرجان الدوحة

ويتضمن برنامج مهرجان الدوحة السينمائي أربع مسابقات رئيسية، تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة أجيال ومسابقة «صنع في قطر»، إلى جانب عروض وفعاليات تجمع صناع أفلام من المنطقة والعالم.

وتتنافس ضمن المسابقة الدولية للأفلام الطويلة 15 مشاركة من أربع قارات، في دورة تسعى إلى دعم الأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.