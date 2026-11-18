أعلنت 3 شركات إنتاج كبرى عن بدء تصوير مسلسلاتها الدرامية الجديدة في توقيت متزامن، استعداداً لعرضها في رمضان القادم، وتأتي هذه الخطوة لضمان الانتهاء من عمليات التصوير في وقت كافٍ، وتفادي أزمات التصوير التي شهدتها مواسم سابقة.

الخاطبة

البداية مع مسلسل «الخاطبة»، والذي يُعيد أمينة خليل لدراما رمضان، بعدما سجلت غياباً الموسم الماضي، إذ ستطل على جمهورها بقضية اجتماعية مثيرة، على مدار 15 حلقة كاملة. وكشفت شركة «ميديا هب» (سعدي - جوهر)، المنتجة للمسلسل، عن بدء التصوير رسمياً من خلال نشر الصورة الأولى من الكواليس عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، معلنة بذلك انطلاق أول أيام العمل الفعلي وسط حالة من الحماس بين فريق المسلسل.

مسلسل «الخاطبة» بطولة أمينة خليل، فدوى عابد، هناء الشوربجي، جيدا منصور وغيرهم سيُعلن عنهم تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من تأليف يسر طاهر، وإخراج سارة نوح.

180

كما انطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل «180» بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي يعود للدراما بعد غياب سنوات طويلة، يخوض من خلالها تجربة جديدة ومثيرة من خلال هذا المشروع الدرامي الذي ينتمي إلى الحركة والأكشن، إذ يُجسد شخصية ضابط في المطافئ، وما يواجهه من تحديات ومواقف خلال الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق. ويُشارك في بطولة المسلسل، مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب عمرو يوسف، منهم أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد فهيم، حنان سليمان، أحمد الأزعر، لبنى ونس، عزت زين وغيرهم، والعمل من تأليف محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، في أول تجاربه الإخراجية، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري.

بنت إمبارح

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2027، أولى تجارب ياسمينا العبد في البطولة المطلقة من خلال مسلسل «بنت إمبارح» الذي ينتمي للمسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة. المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فتاة أرستقراطية تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد سلسلة من المواقف والتحديات، والعمل من تأليف منة لطفي، وإخراج ثروت مصطفى، وإنتاج أحمد الجنايني.