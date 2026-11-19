كشف باحثون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ عن تقنية جديدة تعتمد على روبوتات متناهية الصغر تتحرك داخل الأوعية الدموية بالمجالات المغناطيسية، في محاولة لتعزيز فعالية أدوية إذابة الجلطات وتسريع وصولها إلى مناطق الانسداد.

وطُورت التقنية في سويسرا بهدف معالجة إحدى أبرز المشكلات التي تواجه علاجات الجلطات، وهي صعوبة وصول الدواء إلى موقع الانسداد عندما يتغير مسار تدفق الدم بعيداً عن الوعاء المسدود.

وتتكون الروبوتات الدقيقة من جسيمات مغناطيسية تحتوي على أكسيد الحديد النانوي، تحيط بها طبقة هلامية واقية، فيما يجري التحكم بحركتها عبر مغناطيسات خارج الجسم تدفعها إلى التدحرج والدوران داخل الأوعية الدموية. وعند تنشيط المجال المغناطيسي، تولد هذه الجسيمات دوامات دقيقة تساعد على إعادة توجيه تدفق الدم ودفع الأدوية المذيبة للجلطات نحو المناطق التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

ويأمل العلماء أن تسهم التقنية في تحسين علاج الجلطات التي قد تتسبب في حالات خطرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية الناتجة عن انقطاع تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية.

واختبر الفريق البحثي التقنية أولاً داخل نماذج تحاكي الأوعية الدموية باستخدام جلطات صُنعت من دم الخنازير، حيث أظهرت النتائج تحسناً لافتاً في كفاءة العلاج. وأوضحت التجارب أن الجمع بين الروبوتات الدقيقة والأدوية المذيبة للجلطات أدى إلى تفكيك الانسدادات بسرعة أكبر بنحو 10 مرات مقارنة باستخدام الدواء وحده.

وفي مرحلة لاحقة، انتقل الباحثون إلى اختبارات على خنازير حية، إذ زُرعت جلطات داخل أوعية دموية في الكلى قبل استخدام العلاج المشترك، ما ساعد على استعادة تدفق الدم إلى مناطق أوسع مقارنة بالعلاج التقليدي.

ورغم النتائج الواعدة، لا تزال التقنية في مراحلها البحثية المبكرة، إذ لم تُحسم بعد جوانب السلامة طويلة الأمد أو كيفية تحلل مكونات الروبوتات داخل الجسم بعد انتهاء مهمتها العلاجية.

وأشار الباحثون إلى أن دراسات سابقة أظهرت قدرة مكونات الروبوتات على التحلل داخل الجسم خلال أسابيع، إلا أن الطريق ما زال يتطلب مزيداً من اختبارات السلامة والدراسات الحيوانية قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر.

وقد تفتح هذه التقنية الباب أمام جيل جديد من العلاجات الموجهة بدقة داخل الأوعية الدموية، حيث لا يكتفي الدواء بالوصول إلى الجلطة، بل ترافقه روبوتات مجهرية تساعده على شق الطريق نحو هدفه.