أكد البيان الختامي لمؤتمر علماء ودعاة اليمن، الذي عُقد في مكة المكرمة، برعاية وزارة الشؤون الإسلامية، على أهمية دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، وتعزيز وحدة الصف الوطني، ومواجهة المشروع الحوثي والفكر المتطرف، محذراً من تداعياتهما على أمن اليمن واستقراره وهويته الدينية.

ودعا البيان إلى حشد الجهود لفك الحصار عن مدينة تعز، وحماية الهوية الدينية، والتصدي لمحاولات تغيير المناهج الدراسية، وتوثيق الانتهاكات الحوثية بحق العلماء والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن والمؤسسات الدينية، وإبرازها في المحافل الإسلامية والدولية.

وأدان المشاركون الاعتداءات الحوثية على السعودية واليمن، واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدين رفض الإرهاب والتطرف، وضرورة توحيد الصف اليمني ونبذ الفرقة وتغليب المصلحة الوطنية، وصولاً إلى يمن آمن ومستقر.

وثمّن البيان مواقف السعودية، بقيادة خادم الحرمين وولي العهد في دعم اليمن وشرعيته وحكومته وشعبه، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

تعزيز الوعي وجمع الكلمة

وزير الأوقاف والإرشاد اليمني تركي الوادعي، افتتح أعمال المؤتمر في مكة المكرمة، بمشاركة أكثر من 200 عالم وداعية، تحت شعار «مساندة الدولة وحماية الهوية.. واجب المرحلة».

وأكد الوادعي، أهمية دور العلماء والدعاة في ترسيخ الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمع من التطرف والإرهاب، وكشف الفكر الحوثي وما يروج له من أفكار طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، مشدداً على مسؤولية العلماء في إسناد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وتعزيز الوعي الديني والوطني وجمع الكلمة.

وثمّن مواقف المملكة ومساندتها التاريخية لليمن في مختلف المجالات، مشيداً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز التعاون العلمي والدعوي، ورعاية برنامج التواصل مع علماء اليمن.

تفنيد الفكر الحوثي

مستشار وزير الشؤون الإسلامية والمشرف على برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ محمد العريفي، أكد على أهمية توحيد جهود العلماء والدعاة لمواجهة التحديات الفكرية والدعوية، ومساندة الشرعية اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ودعا العلماء إلى تفنيد الفكر الحوثي والدفاع عن العقيدة والهوية الوطنية، وجمع كلمة اليمنيين خلف دولتهم وقيادتهم الشرعية، ونبذ التنازع وخطاب الكراهية، مقترحاً تشكيل لجنة علمية دائمة لتفنيد الفكر الحوثي وتوثيق انتهاكاته، واعتماد ميثاق جامع لحماية الدولة والهوية الوطنية.

وناقش المؤتمر أوراق عمل تناولت مسؤولية العلماء في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية، ومواجهة التطرف، ومكانة الدولة في الشريعة الإسلامية، ومساندة الحكومة الشرعية، إلى جانب تاريخ العلاقات الأخوية بين المملكة واليمن، وجهود المملكة في دعم المؤسسات العلمية ونشر الوسطية والاعتدال.