في إطار التصدي لمحاولات الالتفاف على القرارات الحكومية المنظمة للسوق العقارية، جدد برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، تأكيده أن تسوير الأراضي لا يوقف تطبيق الرسوم المفروضة عليها. وشدد على أن إيقاف الرسوم يرتبط باستيفاء المتطلبات النظامية، لا بمجرد إحاطة الأرض بسور. وأوضح البرنامج، أن استيفاء جزء من الأرض لمتطلبات إيقاف الرسم لا يعفي المساحة المتبقية، إذ يستمر تطبيق الرسوم على الجزء الذي لم يستوفِ المتطلبات، وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكداً أن تسوير الأرض وحده لا يُعد بناءً يترتب عليه توقف الرسم، إذ يشترط اكتمال البناء وفق التراخيص والاشتراطات النظامية.وفي سياق متصل، كشف البرنامج لملاك الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، عن تبقي 45 يوماً على انتهاء فترة سداد الرسوم، المحددة في 31 ديسمبر 2026، ودعا إلى الاستفادة من المهلة المتبقية، والمبادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر البوابة الإلكترونية.

وتعكس التوضيحات المتتابعة استمرار جهود البرنامج في تعزيز الالتزام بالأنظمة، وسد منافذ التحايل المحتملة على الرسوم، وتحفيز تطوير الأراضي البيضاء، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري والحد من احتجاز الأراضي دون تطوير.