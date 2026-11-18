كشف الفنان والمنتج الكويتي باسم عبد الأمير عن أسماء الفنانات الأعلى أجراً في الدراما الخليجية، مشيراً إلى أكبر مقابل مادي دفعه لفنانة خلال مسيرته الإنتاجية، والذي بلغ 500 ألف دينار كويتي ما يعادل 6 ملايين و15 ألف ريال.

الأعلى أجراً

وأكد خلال لقاء إعلامي على هامش مشاركته في مهرجان البحرين السينمائي، أن سعاد عبدالله وهدى حسين وشجون الهاجري من الفنانات الأعلى أجراً في الدراما الكويتية، وهن يستحققن الأجور التي يحصلن عليها، تقديراً لمكانتهن وخبرتهن الفنية، لافتاً إلى أن سعاد عبدالله وهدى حسين تمثلان تاريخاً فنياً كبيراً، إلى جانب الفنانة الراحلة حياة الفهد، وقال: «سعاد عبد الله تاريخ، هدى حسين تاريخ، قدر اللي يعطوه يستاهلون» في إشارة إلى القيمة الفنية لهذه الأسماء في الدراما الخليجية.

500 ألف دينار

وعن أكبر أجر دفعه خلال مشواره الإنتاجي، أوضح عبد الأمير أن المبلغ وصل إلى 500 ألف دينار كويتي دون أن يكشف اسم الفنانة التي حصلت عليه، مؤكداً أن سعاد عبدالله والفنانة الراحلة حياة الفهد حصلتا منه على أعلى الأجور.

وفيما يتعلق بالاستعانة بالبلوغرز وصناع المحتوى في الأعمال الدرامية، أكد دعمه لمشاركتهم إذا امتلكوا الموهبة والقدرة على التمثيل، مشدداً على أن معيار الاختيار لديه هو الموهبة، وليس مجرد الشهرة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تحدث عن حرصه على مراعاة العادات والتقاليد والقيم الأسرية في أعماله، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة بعض الفرص، موضحاً أن إنتاجاته تستهدف مختلف أفراد الأسرة، من الأطفال والسيدات إلى كبار السن، ولذلك يحرص على تقديم محتوى يناسب المشاهدة العائلية.

3 أعمال جديدة

وعلى صعيد مشاريعه المقبلة، كشف المنتج الكويتي عن انتهائه من تصوير 3 مسلسلات، هي «تحت الأرض»، المكون من 30 حلقة، و«قانون عبد القادر» الذي يتألف من 10 حلقات، و«كلام هوانم» المقرر عرضه في 15 حلقة، إلى جانب تحضيراته لعمل درامي جديد لم يكشف عن تفاصيله.

واختتم باسم عبد الأمير حديثه بالكشف عن عدد من الفنانين الذين يتمنى التعاون معهم، مشيراً إلى أن العمل مع الفنان الراحل خالد النفيسي كان حلماً لم تتح له فرصة تحقيقه، كما أعرب عن رغبته في إنتاج عمل درامي للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز.