أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استعرض قلادة فاخرة مرصعة بالألماس تحمل تصميم نسر علم مصر، كاشفاً عن تفاصيل الهدية التي حصل عليها، والتي أكد أنها تحمل قيمة معنوية خاصة بالنسبة إليه، تتجاوز كونها قطعة من المجوهرات الفاخرة.

النسر المصري

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر خلاله وهو يستعرض القلادة، موضحاً بأنها مصنوعة من أجود أنواع الألماس، وتحمل تصميماً خاصاً من أحد أغلى مصممي المجوهرات في العالم، مشيراً إلى أن اختيار نسر علم مصر جاء تعبيراً عن اعتزازه ببلده وهويته الوطنية.

وقال: «مش مجرد تشين بأجود أنواع الألماس وبتصميم واحد من أغلى مصممي المجوهرات في العالم، ده نسر علم بلدي مصر اللي هفضل شايله على قلبي بفخر وأنا بطوف العالم».

فخر وانتماء

وأوضح رمضان بأن القلادة تمثل بالنسبة إليه رمزاً للفخر والانتماء، مؤكداً حرصه على الاحتفاظ بها وحملها خلال جولاته الفنية حول العالم، باعتبارها تعبيراً عن ارتباطه بمصر واعتزازه بها.

ولفتت القلادة الأنظار بسبب تصميمها اللافت الذي يجمع بين الألماس الفاخر ورمز النسر المصري، وسط تساؤلات متابعي الفنان بشأن قيمتها المادية، خاصة بعد حديثه عن جودة الأحجار الكريمة والمصمم الذي تولى تنفيذها.

ولم يكشف محمد رمضان حتى الآن عن السعر الرسمي للقلادة، أو اسم المصمم ودار المجوهرات التي نفذتها، كما لم يعلن عن تفاصيل وزن الألماس أو مواصفاته، لتظل قيمتها المادية غير معلومة حتى الآن.