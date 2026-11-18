أصدرت وزارة التعليم الإصدار الثاني من «الدليل التنظيمي لبرامج ذوي الإعاقة»، متضمناً اعتبارات تحديد المكان التعليمي المناسب، وضوابط أعداد الطلاب في فصول الدمج الكلي والفصول والمعاهد الخاصة المدمجة في مدارس التعليم العام.



وحدد الدليل ألا يتجاوز إجمالي عدد الطلاب في فصول الدمج الكلي 30 طالباً في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للفصل ومساحته المخصصة لكل طالب. كما اشترط ألا تزيد نسبة الطلاب ذوي الإعاقة على 25% من إجمالي عدد طلاب التعليم العام في فصول الدمج الكلي بمرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.



وفي الفصول الخاصة والمعاهد المدمجة في مدارس التعليم العام، أوضح الدليل ألا يزيد عدد الطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم)، أو ذوي الإعاقة الفكرية، على 10 طلاب في الفصل الواحد بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية/التأهيلية، بما لا يؤدي إلى إقصاء الطلاب أو وجود قوائم انتظار.



كما حدد ألا يزيد عدد الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد من ذوي الأداء المنخفض على 5 طلاب في الفصل الواحد، في مرحلة رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية. وينطبق الحد نفسه على الطلاب ذوي تعدد الإعاقة، فيما لا يزيد عدد الطلاب ذوي الإعاقات الحسية المزدوجة (الصم المكفوفين) على 3 طلاب في الفصل الواحد المخصص لهم، في رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية.



وبيّن الدليل أن مناهج التعليم العام تُطبق على الطلاب ذوي الإعاقة في فصول الدمج الكلي، وعلى الطلاب الصم في فصول الدمج المكاني والمعاهد، والطلاب المكفوفين في المدارس والمعاهد، في جميع المراحل الدراسية، مع إجراء التكييفات والتعديلات المناسبة وفق احتياجات الطالب وقدراته، وبما يتوافق مع برنامجه التعليمي الفردي وخطته التعليمية الفردية.



وفي حالات انتقال طالب الدمج المكاني من ذوي الإعاقة الفكرية أو اضطراب طيف التوحد أو تعدد الإعاقة من صف إلى صف أعلى، أو في حال عدم التحاق الطالب بالتعليم، تُحدَّد مستوياته من خلال لجنة القبول والأهلية، وفق الآلية المتبعة وإجراءات الاختبارات والقبول.



وأشار الدليل إلى تقديم الخدمات التعليمية أو المساندة للطالب ذي الإعاقة المنوّم في المستشفى، أو الذي يتعذر انتظامه في المدرسة لأسباب تحول دون حضوره، على أن تتولى إدارة التعليم ترتيبها، سواء عن بُعد أو عبر زيارة المستشفيات، وفق الأنظمة المتبعة.



وفيما يتعلق بالأطفال المستفيدين من خدمات التدخل المبكر، يحدد المكان التعليمي المناسب وفق قدراتهم واحتياجاتهم وخصائصهم، ويشمل برامج التدخل المبكر في الحضانات ورياض الأطفال، ومراكز خدمات التدخل المبكر، والمعاهد والمراكز المتخصصة لذوي الإعاقة.