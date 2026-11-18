هيّأت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها 211 مرفقًا ترفيهيًا لاستقبال الزوار خلال الإجازة الدراسية، وتوفير بيئة ترفيهية مناسبة للأهالي والزوار، وتعزيز الاستفادة من المرافق البلدية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

وتضم المرافق الترفيهية 130 حديقة، و 10 منتزهات، و 28 ساحة عامة، و 43 ممشى، فيما جرى تهيئة 53 ملعبًا لكرة القدم، لتوفير خيارات متنوعة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران، عبدالله آل فاضل، أن الأمانة تعمل على تهيئة المرافق الترفيهية وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الأهالي والزوار خلال الإجازة الدراسية، من خلال أعمال الصيانة والتشغيل والعناية بالمكونات الخدمية والجمالية، مؤكدًا حرص الأمانة على توفير بيئة آمنة وجاذبة تتيح للعائلات والأطفال ممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، والاستمتاع بالمساحات المفتوحة.

وبيّن أن الأمانة، ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، نفّذت أعمال صيانة للألعاب والملاعب بمساحة إجمالية بلغت 910 أمتار مربعة، إلى جانب صيانة 49 نافورة وشلالًا، والعناية بالمسطحات الخضراء التي تبلغ مساحتها نحو 3,170,000 متر مربع.

وأضاف أن أعمال تعزيز الغطاء النباتي شملت زراعة 5,724 شجرة في الحدائق والمنتزهات خلال العام الجاري، بهدف زيادة المساحات الخضراء، وتحسين البيئة المحيطة بالمنتزهات والساحات العامة، وتوفير الظلال، والحد من تأثيرات الحرارة والغبار، بما يسهم في إيجاد بيئة حضرية صحية وجاذبة، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.