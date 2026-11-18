كشف الفنان اللبناني محمد شاكر بدء التحضير لديو جديد يجمعه بوالده الفنان فضل شاكر، لكنهما لم يستقرا بعد على الأغنية، إذ يواصلان الاستماع إلى أعمال مختلفة بحثاً عن الاختيار المناسب لتكرار تجربة «كيفك ع فراقي».

حلم منتظر

وأكد شاكر في تصريحات إعلامية سعادته بالوقوف إلى جانب والده على المسرح، موضحاً أن ذلك كان حلماً انتظره 14 عاماً، ولم يستوعب حتى الآن حجم ما يحدث، رغم تتابع الحفلات، مشيراً إلى أن حفلات فضل شاكر تجمع أجيالاً مختلفة من الجمهور، من الأمهات إلى الأبناء والأحفاد، مشيداً بعفويته وصدقه وعدم تعمده صناعة المواقف المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سند في أصعب المراحل

من جانبه أكد الفنان فضل شاكر أن نجله محمد كان سنداً له في مختلف مراحل حياته وخلال السنوات الصعبة التي مر بها، مضيفاً أتمنى تعويضه عما مر به، كما أشاد بطموحه وذكائه وأفكاره وقدرته على إدارة أعماله الفنية.

كيفك ع فراقي

وعن كواليس ديو أغنية «كيفك ع فراقي»، أوضح فضل شاكر أن نجله محمد ظل يطالبه بغنائها معه طوال 3 سنوات، خلال زياراته المتكررة، حتى نجح في إقناعه خلال الزيارة الأخيرة، بعدما طلب منه تقديمها كثنائي غنائي.

وقال «محمد ظل يلح علي لتنفيذ الفكرة، قبل أن يحسم الأمر بقوله إنه يريد غناءها برفقتي، فوافقت في النهاية على التجربة»، مشيراً إلى أن الموزع حسام الصعبي تولى توزيع الأغنية وقدمها بصورة نالت إعجابه.

وبحسب تصريحات الفنان اللبناني لم تكن حكاية الأغنية مرتبطة بإصرار محمد وحده، إذ تعود بدايتها إلى نحو 20 عاماً، عندما التقى فضل شاكر بكاتبتها سمر الهنيدي في الأردن، وكانت آنذاك تخطو خطواتها الأولى في كتابة الشعر، فوعدها بأن يغني إحدى كلماتها في وقت لاحق.

وقال فضل «تذكرت هذا الوعد بعد سنوات، بعدما أحضر محمد الأغنية واتفقا على تقديمها معاً، موجهاً الشكر إليها وكذلك الملحن وائل الشرقاوي، الذي وضع لحن العمل»