فيما أصدر نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعده قراراً بمنع الفنانة والإعلامية لقاء سويدان، من الظهور على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة داخل جمهورية مصر العربية، مع إحالتها للتحقيق بالنقابة، أكدت سويدان في أول تعليق لها على القرار عدم التراجع عن موقفها أو البلاغات التي تقدمت بها، مشيرة إلى عدم شعورها بالقلق من الإجراءات المتخذة ضدها.

رد سويدان

وقالت: «ما عنديش مشكلة خالص ومفيش حاجة هترهبني، أنا ست تمام ومعلياش حاجة»، وأضافت صاحبة الشكوى المقدمة ضدي مطورة عقارية للمشروع السكني الذي سبق أن ذهبت إليه وصورت الأوضاع داخله، موضحة بأنها تعرفت على هوية مقدمة الشكوى بعد تواصلها مع نقيب الصحفيين.

وأكدت لقاء سويدان عدم تراجعها عن البلاغات التي تقدمت بها، ولن تتخلى عن موقفها الداعم لسكان المشروع السكني، الذين تطالب بحل أزمتهم المتعلقة بتوصيل الكهرباء.

وشددت على استمرارها في متابعة القضية، مؤكدة أن مطالب السكان تتعلق بحقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، وأنها لن تتوقف عن مساندتهم حتى الوصول إلى حل للأزمة.

وتابعت: «مكملة في موضوعي ومش هسحب بلاغاتي، وواقفة مع الناس بتوع الكومباوند لحد ما الناس من حقها إن يبقى عندها نور».

قرار النقابة

وأرجعت نقابة الإعلاميين المصريين قرارها بمنع ظهور سويدان إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع لها، إلى جانب الشكاوى المقدمة ضدها وما تضمنته من مخالفات لأحكام قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وشددت النقابة على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة والإلكترونية، بأحكام القانون، وعدم السماح لغير المقيدين بجداول النقابة أو غير الحاصلين على تصاريح بممارسة النشاط الإعلامي، وفقاً للمواد القانونية المنظمة للمهنة.

تصاعد الخلافات

ويأتي قرار نقابة الإعلاميين في ظل الخلافات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية بين لقاء سويدان ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، بعدما أثارت لقاء سويدان عدداً من التساؤلات والانتقادات المتعلقة بأداء النقابة وبعض الملفات الإدارية والمالية.

كما تقدمت ببلاغات طالبت من خلالها بفحص ما أثارته من وقائع، في حين شهدت الأزمة إجراءات قانونية متبادلة، بعدما تقدم أشرف زكي ببلاغ ضدها على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والإساءة إلى سمعته.