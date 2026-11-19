أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أهمية تعزيز التعاون الدولي بين الجهات التنظيمية والرقابية، وتوظيف الابتكار في تطوير الأطر التنظيمية، بما يواكب التحولات في قطاع الأدوية، ويسرّع إتاحة العلاجات المبتكرة، خصوصاً لمرضى الأمراض النادرة والفئات ذات الاحتياجات العلاجية الخاصة.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «القيادة المشتركة: كيفية صياغة مستقبل الأنظمة الرقابية العالمية من خلال التعاون والابتكار التنظيمي»، ضمن أعمال القمة العالمية لجمعية معلومات الأدوية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (DIA-MHRA)، المنعقدة في لندن يومي 16 و17 نوفمبر.

وأوضح، أن المملكة تواصل، في إطار رؤية السعودية 2030، تطوير نموذج تنظيمي متكامل ومستدام يعزز كفاءة الرقابة واستباق التحديات، ويضع حماية المريض أولوية من خلال ضمان وصوله إلى منتجات طبية آمنة وفعّالة. وأشار إلى أن التقدم الرقابي تحقق بفضل تكامل الجهود الوطنية والاستثمار في البحث والابتكار، وتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير الأدوية الحيوية وتصنيعها، وتوسيع البنية التحتية للبيانات، بما يعزز قدرات القطاع الصحي ويحسّن أدوات التقييم الرقابي لمواكبة المستجدات العلمية والتقنية في صناعة الدواء.