تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الصفراء، نحو العاصمة التايلندية بانكوك، لمتابعة حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2026، الذي يستضيفه مسرح «أكسرا ثياتر كينغ باور» مجدداً، بعد أن احتضن نسخة عام 2017. وتنطلق مراسم الحفل الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي لبانكوك (الثالثة عصراً بتوقيت السعودية).

وتترقب الجماهير السعودية بشغف، الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا، حيث يتنافس عليها نجما المنتخب السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، إلى جانب حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند. ويحظى الحدث باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، وسط تطلعات سعودية لمواصلة التألق القاري وحصد إحدى أرفع الجوائز الفردية في القارة.

وتشهد النسخة الثلاثون من جوائز الاتحاد الآسيوي حضور نخبة من أبرز نجوم وصنّاع اللعبة في القارة، لتكريم المتألقين ضمن 19 فئة مختلفة، تسلط الضوء على أبرز الإنجازات المحققة خلال موسم 2025 - 2026 الحافل.

كما يتضمن برنامج الحفل، تكريم الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية، تقديراً لجهودها المستمرة والتزامها بتطوير كرة القدم، إلى جانب الكشف عن الفائز الجديد بجائزة «ماسة آسيا» المرموقة.

ويُختتم الحفل بالإعلان عن جائزتي الأفضل في القارة على مستوى اللاعبين؛ فبينما ينحصر التنافس على جائزة أفضل لاعب بين سالم الدوسري وفراس البريكان وعلي رضا بيرانفاند، تتنافس على جائزة أفضل لاعبة في آسيا كلٌّ من: هولي ماكنمارا، وكيم كيونغ يونغ، وكيم هاي-ري.