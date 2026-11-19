تنطلق بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، اليوم (الخميس)، بثماني مباريات واعدة، وتبرز فرنسا والأرجنتين والمنتخب السعودي ونظيره القطري بين المنتخبات الكبرى التي تستهل مشوارها في اليوم الافتتاحي.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة منتخب الأوروغواي الساعة الخامسة من مساء اليوم (الخميس)، على أرضية الملعب رقم (5) في منطقة أسباير، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

واستعد نجوم الأخضر لهذه المواجهة بأداء حصة تدريبية، أمس (الأربعاء)، تحت إشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مراناً لياقياً، تلاه مران الاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مران تكتيكي، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغرة.

وفي ذات المجموعة، يلتقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الهايتي، الساعة الرابعة عصراً، وقد ركز منتخب هايتي في استعداداته للبطولة على التنظيم الدفاعي، بحسب ما أكده المدرب كاوسكي سانفيل. ويواجه دفاعه اختباراً صعباً أمام فرنسا، التي تسعى إلى إحراز لقبها الثاني في كأس العالم تحت 17 سنة، بعدما توجت بالبطولة عام 2001. ووصف مدرب المنتخب الفرنسي خوسيه ألكوسير لاعبيه بأنهم «أبطال صغار»، وأضاف: «لديهم اعتداد بأنفسهم وشعور بالفخر أيضاً».