ينهي مدربا الأهلي والنصر تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو»، غداً (الجمعة) الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

في الفريق الأهلاوي تشهد الحصة التدريبية الأخيرة مشاركة اللاعبين الدوليين يتقدمهم التركي ميريح ديميرال، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، وزياد الجهني، وسيجري المدرب مارينو بوسيتش مناورة كروية من أجل اعتماد النهج الفني المناسب واختيار التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها لقاء النصر المرتقب.

هذا وسيخضع لاعبا الفريق زكريا هوساوي والأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاختبارات فنية وبدنية للوقوف على مدى جاهزيتهما للمشاركة في المباريات القادمة، على أن يكون القرار النهائي بشأن دخولهما قائمة الفريق ومشاركتهما في المواجهات بيد الجهاز الفني، وفقاً لنتائج الاختبارات ومدى اكتمال جاهزيتهما البدنية والفنية.

في الجانب الآخر، الفريق النصراوي يختتم المدرب أنجي بوستيكوغلو مخططاته الفنية لمواجهة الأهلي بمشاركة اللاعبين الدوليين، الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، وعبدالإله العمري، ونواف بوشل، وعبدالله الخيبري، وأيمن يحيى وعبدالله الحمدان، وجواو فيليكس، إذ يجري مناورة ختامية يعتمد من خلالها الأسلوب الفني والاستقرار على الأسماء الأساسية التي يخوض بها المواجهة المرتقبة.