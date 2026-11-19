أثار‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬وعضو‭ ‬شرف‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬السابق‭ ‬محرم‭ ‬حنبظاظة،‭ ‬تساؤلات‭ ‬قانونية‭ ‬وإدارية‭ ‬بشأن‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬بوسيتش،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬السنوية‭ ‬المتداولة‭ ‬للعقد،‭ ‬والبالغة‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬التزامات‭ ‬محتملة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية،‭ ‬متسائلاً‭ ‬عن‭ ‬مبررات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬بهذه‭ ‬القيمة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بقيمته‭ ‬السوقية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬شهد‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬تغييرات‭ ‬فنية‭ ‬وإدارية‭ ‬أثارت‭ ‬استياء‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬جماهيره‭.‬

وقال‭ ‬حنبظاظة،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬خاص‭ ‬لـ«عكاظ‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬لعقود‭ ‬مدربي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬تنظيمية،‭ ‬تشمل‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬المنسجمة‭ ‬مع‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نظام‭ ‬العمل‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬للنشاط‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لائحة‭ ‬الاحتراف‭ ‬وأوضاع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وانتقالاتهم‭ ‬تمثل‭ ‬مرجعاً‭ ‬أساسياً‭ ‬لتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬بين‭ ‬المدربين‭ ‬والأندية،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬سعوديين‭ ‬أو‭ ‬أجانب‭.‬

وأوضح،‭ ‬أن‭ ‬العقود‭ ‬الرياضية‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬بنوداً‭ ‬تنظم‭ ‬آليات‭ ‬إنهائها،‭ ‬وتحدد‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬حالة،‭ ‬بما‭ ‬يمنح‭ ‬النادي‭ ‬خيارات‭ ‬للتخارج‭ ‬من‭ ‬العقد‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬يمتلك،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬خيارات‭ ‬قانونية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬عقد‭ ‬المدرب،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬التكلفة‭ ‬الفعلية‭ ‬لأي‭ ‬قرار‭ ‬يتطلب‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬وتفاصيله‭ ‬المالية‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬بند‭ ‬تعاقدي‭ ‬ينظم‭ ‬آلية‭ ‬الإنهاء‭ ‬قد‭ ‬يرتب‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬تعويض‭ ‬المدرب‭ ‬عن‭ ‬القيمة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العقد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المزايا‭ ‬والبدلات‭ ‬الثابتة‭ ‬والمستحقات‭ ‬المالية‭ ‬السابقة‭ ‬المستحقة‭ ‬له،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأحكام‭ ‬المنظمة‭ ‬للعلاقة‭ ‬التعاقدية‭. ‬وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توافر‭ ‬سبب‭ ‬مشروع‭ ‬للإنهاء،‭ ‬أو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬ودية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬بما‭ ‬يقلص‭ ‬التكلفة‭ ‬التي‭ ‬يتحملها‭ ‬النادي‭.‬

القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬والتساؤلات‭ ‬الإدارية

وانتقل‭ ‬حنبظاظة‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬الإداري‭ ‬والفني،‭ ‬متسائلاً‭ ‬عن‭ ‬مبررات‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬بوسيتش‭ ‬بقيمة‭ ‬مالية‭ ‬تصل،‭ ‬وفق‭ ‬الأرقام‭ ‬المتداولة،‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً،‭ ‬إذا‭ ‬صحت‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقديره‭ ‬أن‭ ‬القيمة‭ ‬السوقية‭ ‬للمدرب‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المقابل‭ ‬المالي‭.‬

وربط‭ ‬تساؤلاته‭ ‬بالتغييرات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وما‭ ‬صاحبها‭ ‬من‭ ‬تباين‭ ‬في‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬بين‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الراحلة‭ ‬والبدلاء،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توقيت‭ ‬تغيير‭ ‬المدرب،‭ ‬الذي‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يراعِ‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬يشارك‭ ‬فيها،‭ ‬ولم‭ ‬يستثمر‭ ‬حالة‭ ‬الاستقرار‭ ‬الفني‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بعناصر‭ ‬تعزز‭ ‬فرصه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬البطولات‭.‬

وذهب‭ ‬حنبظاظة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تداخل‭ ‬هذه‭ ‬القرارات،‭ ‬مع‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬المرتفعة‭ ‬لعقد‭ ‬المدرب،‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬المشجع‭ ‬والمهتم‭ ‬بالشأن‭ ‬الأهلاوي‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬بمنطق‭ ‬‮«‬نظرية‭ ‬المؤامرة‮»‬،‭ ‬متسائلاً‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬العقد،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬صحة‭ ‬الأرقام،‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬بصورة‭ ‬متعمدة‭ ‬لتكبيل‭ ‬متخذ‭ ‬القرار‭ ‬وتقليص‭ ‬خياراته،‭ ‬بما‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬النادي‭ ‬وإبعاده‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭.‬