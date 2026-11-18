يواجه المسلسل العراقي «ليل البنفسج» أزمة جديدة في العراق، بعدما أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات قراراً بتعليق عرض موسمه الثاني، على خلفية مخالفات رصدتها في عدد من الحلقات، واعتبرتها متعارضة مع القواعد الإعلامية والضوابط القانونية المعمول بها في البلاد.

وأمرت الهيئة الجهة الناقلة للمسلسل بتعليق عرضه عبر جميع قنواتها ومنصاتها، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الحلقات إلى الإدارة المختصة لفحصها، والتحقق من مدى التزام محتواها بضوابط البث المعمول بها.

أسباب وقف مسلسل «ليل البنفسج»

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي استند إليها القرار تتضمن تكرار استخدام الألفاظ النابية، وتقديم النزاعات العشائرية بصورة قد تشجع عليها، إلى جانب تصوير مرتكبي الجرائم في هيئة أبطال، فضلاً عن عرض مشاهد عنف دون تحذيرات مسبقة أو تصنيف عمري واضح، بما اعتبرته إخلالاً بضوابط حماية القاصرين.

وطالبت الجهة المسؤولة عن بث العمل بتقديم نسخ كاملة من الحلقات التي عرضت وتلك المتبقية، إلى جانب إرفاق إجازة نقابة الفنانين العراقيين، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغها بالقرار، مؤكدة أن استئناف البث لن يكون ممكناً قبل الحصول على موافقتها واستكمال المعالجات المطلوبة.

تفاصيل الموسم الثاني من «ليل البنفسج»

وكان الجزء الثاني من المسلسل قد انطلق عرضه في الخامس من نوفمبر الجاري، عبر أحد المنصات الرقمية ويتكون من 10 حلقات، بمشاركة مجموعة من الفنانين والوجوه الجديدة من محافظات عراقية مختلفة.

ويواصل العمل مناقشة تأثير الأعراف والتقاليد العشائرية في المجتمع، وما تفرضه من قيود على الأفراد، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالثأر والصراعات العائلية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية واجتماعية.

قصة الجزء الأول وأبرز أبطاله

ودارت أحداث الموسم الأول حول صراع عشائري تحكمه تقاليد الثأر، من خلال شخصية «حبيب»، الذي يجد نفسه أمام اختبار صعب بين تنفيذ حكم عائلته بالانتقام، ومشاعره تجاه «شمس»، التي تحاول إنقاذ شقيقها من القتل.

وتتطور الأحداث عندما تضطر شمس إلى قبول عرف «الفصلية»، وهو تقليد عشائري يقوم على تزويج امرأة من عائلة المتسبب في النزاع إلى عائلة الضحية، باعتباره وسيلة لإنهاء الخصومة ووقف الثأر.

ويشارك في بطولة المسلسل مصطفى الربيعي، ورشا رعد، ووسام ضياء، وعلاء الإبراهيمي، وسامر دشر، ونمير الصالحي، إلى جانب عدد من الفنانين العراقيين.