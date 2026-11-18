كشفت دراسة علمية حديثة أن تعرض النساء الحوامل للهواء الملوث بدخان حرائق الغابات قد يرتبط بارتفاع خطر إصابة أطفالهن بالربو في سن مبكرة، خصوصاً خلال مراحل معينة من الحمل تتزامن مع تطور الرئتين لدى الجنين.

واستندت الدراسة، التي عُرضت خلال الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، إلى تحليل بيانات 1097 طفلاً وُلدوا في شمال كاليفورنيا، التي شهدت حرائق غابات واسعة بين عامي 2017 و2020.

وقيّم الباحثون مستويات تلوث الهواء التي تعرضت لها الأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة، مع التركيز على دخان الحرائق والجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المعروفة باسم «PM2.5»، التي يمكنها النفاذ إلى أعماق الرئتين.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع التعرض لهذه الجسيمات خلال الثلث الثاني من الحمل ارتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالربو لدى الأطفال، فيما ارتبط التعرض المباشر لتلوث الهواء الناتج عن حرائق الغابات خلال الثلث الثالث من الحمل والفترة القريبة من الولادة بارتفاع خطر الإصابة بالمرض.

وراعى الباحثون عدداً من العوامل التي قد تؤثر في النتائج، من بينها الاستعداد الوراثي للإصابة بالربو، وعمر الطفل وجنسه، وتعرض الأم لدخان السجائر، بهدف تقييم العلاقة بين تلوث الهواء والإصابة بالمرض بصورة أدق.

ويرجّح القائمون على الدراسة أن بعض مراحل نمو رئتي الجنين قد تكون أكثر حساسية للملوثات الجوية، ما قد يفسر اختلاف مستوى الارتباط بحسب توقيت التعرض خلال الحمل.

وأكد الباحثون أن النتائج تشير إلى وجود ارتباط إحصائي بين التعرض لدخان الحرائق والإصابة بالربو، لكنها لا تثبت بصورة قاطعة أن الدخان هو السبب المباشر للمرض.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الحد من تعرض الحوامل لتلوث الهواء، خصوصاً خلال مواسم حرائق الغابات، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم التأثيرات الصحية طويلة الأمد لهذه الملوثات على الأطفال.