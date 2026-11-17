يستعد الفنان خالد عبد الرحمن لإحياء أمسية غنائية بعنوان «ليلة خالديات»، ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض، في لقاء يجمعه بجمهوره على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

ومن المقرر إقامة الحفل (الخميس) 26 نوفمبر 2026، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو خالد نوري، إذ يقدم الفنان، المعروف بلقب «مخاوي الليل»، مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحاً واسعاً وحظيت بتفاعل جمهوره على مدار مشواره الفني.

«ليلة خالديات» في موسم الرياض

وتأتي الأمسية ضمن البرنامج الغنائي لموسم الرياض، الذي يشهد إقامة مجموعة من الحفلات بمشاركة نجوم الغناء العربي، فيما تحمل ليلة خالد عبد الرحمن طابعاً خاصاً من خلال الاحتفاء بأعماله الغنائية التي ارتبط بها الجمهور.

موعد طرح التذاكر

وفي ما يتعلق بحجز المقاعد، من المقرر طرح تذاكر الحفل غداً (الأربعاء) 18 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لحجز أماكنهم قبل موعد الأمسية المرتقبة.

أعماله الفنية

ومن جانبه، واصل خالد عبد الرحمن نشاطه الغنائي خلال عام 2026، من خلال طرح عدد من الأعمال الجديدة التي أضافت إلى رصيده الفني من بينها أغنيتا «كحيلان» و«انثر شعرك».

وحقق خالد عبد الرحمن، المعروف بلقب «مخاوي الليل»، حضوراً لافتاً في الأغنية الخليجية عبر مسيرة فنية حافلة، قدم خلالها مجموعة من الأغنيات التي رسخت مكانته لدى الجمهور أبرزها «صارحيني» و«تقوى الهجر» و«لو بكيت» و«بقايا جروح».

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداده لإحياء «ليلة خالديات» ضمن موسم الرياض، حيث يلتقي جمهوره في أمسية غنائية يستعيد خلالها أبرز محطاته وأعماله الفنية.