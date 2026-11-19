كشف تقرير أمني عن هجوم إلكتروني استهدف 178 موقعاً وجهة عبر استغلال ثغرة مرتبطة بمنصة «Optimizely»، ما أتاح للمهاجمين حقن شيفرات خبيثة في صفحات إلكترونية، ضمن محاولة للوصول إلى بيانات مالية ومعلومات مرتبطة بالعملات الرقمية.

وشملت المواقع المرتبطة بالهجوم جهات معروفة، بينها «CNN» و«Zoom»، في واقعة تسلط الضوء على المخاطر التي قد تنشأ عن الثغرات في الخدمات التقنية المستخدمة لتشغيل المواقع وإدارتها.

واعتمد الهجوم على إدخال شيفرات ضارة إلى صفحات الويب، بهدف استهداف المستخدمين أثناء تصفح المواقع المتأثرة، دون الحاجة بالضرورة إلى اختراق أجهزتهم بصورة مباشرة.

وتبرز خطورة هذا النوع من الهجمات في إمكانية انتقال التهديد عبر مكونات تقنية مشتركة، ما يوسع نطاق المواقع المعرضة للخطر، ويزيد صعوبة اكتشاف الشيفرات الضارة قبل وصولها إلى المستخدمين.

ورغم اتساع نطاق الاستهداف، لم تتأكد حتى الآن حصيلة عمليات سرقة ناجحة، أو عدد المستخدمين الذين تعرضت بياناتهم للاختراق.

وتعيد الحادثة تسليط الضوء على أهمية تأمين الخدمات الخارجية المرتبطة بالمواقع الإلكترونية، ومراقبة الشيفرات التي تُحمّل داخل صفحاتها، للحد من المخاطر التي قد تطال المؤسسات وزوارها.