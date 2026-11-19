يحمل الرجل في حياته اليومية أدواراً متداخلة، تتجاوز حدود العمل والإنفاق إلى مسؤوليات الأسرة وتوقعات المجتمع، فيما تظل مساحة التعبير عن مخاوفه وضغوطه محدودة أمام صورة تقليدية تفرض عليه التماسك الدائم. وبين واجب المسؤولية وحقه في الضعف الإنساني، تتشكل معاناة صامتة لا تظهر بالضرورة في ملامح الرجال، لكنها تكشف جانباً من الأثمان النفسية والاجتماعية التي تفرضها مفاهيم راسخة عن الرجولة.

وفي 19 نوفمبر من كل عام، يحضر اليوم العالمي للرجل مناسبةً لإعادة النظر في هذه الصورة، بعيداً عن الاحتفاء الشكلي أو المقارنة بين الجنسين. وهي مناسبة غير أممية انطلقت بصورتها المعاصرة عام 1999 من ترينيداد وتوباغو، لتفتح نقاشاً حول صحة الرجال وأدوارهم وتحدياتهم في المجتمعات الحديثة.

وتبدأ المفارقة من التنشئة الاجتماعية التي تربط الرجولة بالقدرة على الاحتمال، وتتعامل أحياناً مع الشكوى باعتبارها ضعفاً، ومع طلب المساعدة بوصفه عجزاً عن مواجهة الحياة. وهكذا يتحول الصمت من سلوك فردي إلى توقع اجتماعي، يدفع بعض الرجال إلى إخفاء قلقهم وإرهاقهم خلف مظهر من الثبات، حتى في أكثر مراحل حياتهم احتياجاً للمساندة.

وتكتسب هذه القضية أبعاداً صحية مقلقة؛ إذ تكشف تقديرات منظمة الصحة العالمية، أن الرجال يشكلون غالبية الوفيات الناجمة عن الانتحار عالمياً، وهو مؤشر يستدعي اهتماماً أوسع بالصحة النفسية، وبالعوائق التي تحول دون طلب المساعدة، دون اختزال هذه الظاهرة المعقدة في سبب اجتماعي واحد.

وفي المقابل، تتغير معايير النجاح التي يُقاس بها الرجل. فلم يعد الاستقرار المالي وحده كافياً للحكم على أدائه الأسري، بل أصبحت المشاركة في تربية الأبناء، والحضور العاطفي، والقدرة على بناء علاقة متوازنة مع الزوجة، عناصر لا تقل أهمية عن توفير متطلبات المعيشة. غير أن اتساع هذه الأدوار قد يضاعف الضغوط حين لا يصاحبه تغيير مماثل في نظرة المجتمع إلى احتياجات الرجل نفسه.

وتبدو المفارقة الأعمق في أن الرجل قد يكون مصدر الأمان لمن حوله، بينما يفتقر أحياناً إلى مساحة يشعر فيها بالأمان للتعبير عن تعبه. فالمسؤولية التي تمنحه مكانته داخل الأسرة قد تتحول إلى عبء حين يُطلب منه أن يكون قوياً في كل الظروف، وناجحاً في كل المواقف، وقادراً على تجاوز الخسارات دون أن يتأثر.

ويعيد اليوم العالمي للرجل طرح سؤال يتجاوز المناسبة وتاريخها: هل نقيس قيمة الرجل بما يستطيع تحمله بصمت، أم بما يقدمه من مسؤولية وإنسانية واتزان؟ فالنضج لا يعني غياب الخوف، والقوة لا تعني إنكار الألم، والرجولة لا تفقد معناها حين يعترف صاحبها بأنه يحتاج إلى من يسنده.