كشفت اللجنة المنظمة لجوائز «غلوب سوكر» عن الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2026، والتي شهدت تواجد الأهلي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي، ليضع نفسه مجدداً في منافسة مع عمالقة أوروبا، باريس سان جيرمان وبرشلونة وإنتر ميلان وبايرن ميونخ، على جائزة أفضل نادٍ في العالم من «غلوب سوكر».

وجاءت قائمة الأندية المرشحة كالتالي:

الأهلي السعودي، أرسنال الإنجليزي، أستون فيلا الإنجليزي، برشلونة الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، فلامنغو البرازيلي، إنتر ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

طريقة التصويت

ويمكن للجماهير التصويت لاختيار أفضل نادٍ في العالم عبر الموقع الرسمي لـ«غلوب سوكر»، أو من خلال تطبيق Globe Soccer.

موعد الحفل

وسيقام حفل توزيع الجوائز (الإثنين) 28 ديسمبر في الإمارات، ضمن فعاليات النسخة الـ17 من حفل جوائز «غلوب سوكر»، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية.