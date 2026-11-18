حظي انفراد «عكاظ» بشأن مفاوضات الأهلي مع المدير الرياضي لنادي فياريال الإسباني ميغيل أنجيل تينا، لخلافة روي بيدرو، باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت «عكاظ» قد انفردت الأسبوع الماضي بالكشف عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع المدير الرياضي الإسباني أنجيل تينا، لمناقشة رؤية النادي ومشروعه المستقبلي، وبحث إمكانية توليه قيادة المشروع الأهلاوي.

ولم تسفر المفاوضات عن اتفاق نهائي حتى الآن، في ظل وجود عدد من الأسماء الأخرى المطروحة على طاولة إدارة النادي.

«كادينا سير»: خطوة مهمة في مسيرة تينا

وسلطت إذاعة «كادينا سير» الضوء على انفراد «عكاظ»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تمثل تحولاً مهماً في المسيرة المهنية لتينا حال إتمام التعاقد، خصوصاً أنه ارتبط بنادي فياريال لسنوات طويلة، ويُعد شخصية محورية في هيكله الرياضي.

«ماركا» تكشف موعد حسم تينا مستقبله

من جانبه، ذكر الصحفي الشهير في «ماركا» الإسبانية، ماتيو موريتو، أن ميغيل أنخيل تينا سيتخذ قراراً نهائياً بشأن مستقبله خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع نادي فياريال، وذلك بعدما كشفت «عكاظ» بدء المفاوضات بينه وبين الأهلي.

«إل موندو»: فياريال يبحث عن بديل تينا

أما صحيفة «إل موندو»، فأشارت إلى أنه في حال موافقة تينا على عرض الأهلي، فسيتعين على فياريال البحث عن بديل له، على الأرجح من داخل القسم الفني بالنادي، الذي لطالما فضل الاعتماد على المواهب المحلية لشغل مثل هذه المناصب، كما حدث مع ميغيل أنخيل تينا نفسه.

«جول»: الأهلي يتحرك لتصحيح مساره

ونقل موقع «جول» بنسخته الإسبانية الخبر عن «عكاظ»، مشيراً إلى أن الأهلي بدأ التحرك لتصحيح مساره خلال الموسم الحالي 2026-2027، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عانى منها مؤخراً، وذلك من خلال السعي للتعاقد مع تينا.

نجاحات لافتة مع فياريال

ويحظى ميغيل أنجيل تينا بتقدير كبير من إدارة نادي فياريال، حيث حقق نجاحات ملموسة، سواء على مستوى الإنجازات الرياضية أو اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين، فضلاً عن تعزيز قيمتهم السوقية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من انتقالاتهم.

وارتبطت مسيرة تينا بعدد من النجاحات اللافتة، أبرزها المساهمة في التتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، كما برز دوره في المساهمة في اكتشاف وتطوير عدد من اللاعبين الذين انتقلوا لاحقاً إلى أندية كبرى في الدوريات الأوروبية، أبرزهم نجم برشلونة رودري، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.