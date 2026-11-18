حسم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الأربعاء)، اختيار زعيم كتلتهم حكيم جيفريز مرشحاً لرئاسة المجلس في الكونغرس القادم، بعد حصوله على تأييد 251 عضواً مقابل 11 صوتاً معارضاً، في خطوة تمهد لوصوله إلى المنصب مطلع يناير القادم، ليصبح أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى رئاسة المجلس في حال انتخابه رسمياً.



وجاء اختيار جيفريز (56 عاماً) خلال اجتماع مغلق للكتلة الديمقراطية الجديدة، جرى فيه التصويت بالاقتراع السري، دون أن يواجه منافساً معلناً على الترشيح، وذلك عقب فوز الحزب بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في الثالث من نوفمبر الجاري.



ويحتاج جيفريز إلى 218 صوتاً للفوز برئاسة المجلس في التصويت الرسمي أمام أعضاء مجلس النواب، المقرر مع انطلاق أعمال الكونغرس الجديد في يناير 2027، فيما ضمن الديمقراطيون ما لا يقل عن 257 مقعداً، مع استمرار فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية المتقاربة.



وكان جيفريز قد أعلن ترشحه رسمياً للمنصب في رسالة وجهها إلى زملائه، طلب فيها دعمهم لتولي رئاسة المجلس، مؤكداً أن انتقال الديمقراطيين إلى موقع الأغلبية يضع على عاتقهم مسؤولية تحقيق التغيير الذي يطالب به الأمريكيون.



وقال في رسالته: «أكتب إليكم لأطلب بكل تواضع دعمكم لترشحي لتولي منصب الرئيس القادم لمجلس النواب»، مضيفاً: «علينا الآن، ونحن في الأغلبية، أن نحقق التغيير الجذري الذي يطالب به الشعب الأمريكي».



ورغم حسم ترشيحه، واجه جيفريز تحفظات داخل التيار التقدمي في الحزب، إذ امتنع عدد من الأعضاء المنتخبين حديثاً عن إعلان تأييدهم له قبل التصويت، مطالبين بقيادة تتبنى برنامجاً أكثر طموحاً لتنفيذ السياسات ذات الطابع الشعبوي التي طرحها مرشحو الحزب خلال حملاتهم الانتخابية.



ويضع منصب رئيس مجلس النواب شاغله في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئاسة الأمريكية بعد نائب الرئيس، ما يمنح المنصب ثقلاً سياسياً ودستورياً يتجاوز إدارة أعمال المجلس.



وفي المعسكر الجمهوري، اختار أعضاء الحزب رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان لقيادة كتلتهم في الكونغرس القادم، بعد تغلبه على زعيم الأغلبية الحالي ستيف سكاليس، وذلك عقب إعلان رئيس المجلس مايك جونسون عدم سعيه لقيادة الجمهوريين في صفوف المعارضة.