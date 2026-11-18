في اختراق علمي قد يغير حياة أكثر من مليار شخص يعانون من كابوس الصلع وتساقط الشعر حول العالم، نجح فريق بحثي من جامعة «بيهانغ» في العاصمة الصينية بكين في تطوير تقنية إلكترونية حيوية مبتكرة، أطلق عليها اسم نظام «ديتانغل» (Detangle).

التقنية الجديدة لا تعتمد على الأدوية التقليدية وحدها، بل تتجسد في تصميم هندسي فريد لـ«مشط» مجهز بأسنان إلكترونية ذات أطوال متفاوتة ووحدات خاصة لحمل الأدوية. هذا التصميم الهندسي الذكي يولد مجالات كهربائية نبضية معززة تصل إلى بصيلات الشعر بعمق أكبر بنحو تسع مرات مقارنة بالوسائل الموضعية المعتادة، مما يرفع كفاءة النفاذية ويزيد قوة المجال الكهربائي بنحو 2.6 مرة بفضل تباين أطوال الأسنان.

وتعتمد آلية عمل الجهاز على خطوتين متزامنتين، الأولى تحفيز بصيلات الشعر كهربائياً، والثانية إيصال العلاجات الدوائية لأعماق الجلد عبر تقنية «التثقيب الكهربائي» المؤقت لأغشية الخلايا.

ويمكن القول إن النتائج الأولية للتجارب التي أُجريت على الفئران المصابة بتساقط الشعر الناجم عن هرمون التستوستيرون جاءت مبهرة، إذ لم يتجاوز نمو الشعر لدى الفئران غير المعالجة 1%، بينما قفزت النسبة إلى نحو 40% باستخدام التحفيز الكهربائي وحده. والأكثر إثارة هو أن دمج الجهاز مع مركبات علاجية جينية ودواء مخصص قفز بنسب نمو الشعر لتتراوح بين 85% و90%.

ورغم هذه النتائج المشجعة التي نشرتها دورية «Nature Communications»، يشدد الباحثون على أن التقنية ما زالت في مراحلها المخبرية المبكرة، بانتظار استكمال الدراسات والتجارب السريرية على البشر للتأكد من أمانها وفعاليتها التامة قبل اعتمادها رسمياً في الأسواق.